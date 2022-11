Balenciaga retire sa pub controversée avec des enfants à nounours BDSM

Le 22 novembre, Balenciaga a présenté des excuses sur Instagram, suite à la divulgation de sa dernière campagne. Celle-ci présentait des enfants portant des peluches habillées de harnais et autres accessoires BDSM.

Pour sa collection printemps-été 2023, Balenciaga a révélé mi-novembre des visuels qui ont beaucoup fait parler. Certains présentent Bella Hadid, Nicole Kidman ou encore Isabelle Huppert trônant devant des bureaux massifs, façon girlboss haute couture : c’est la campagne « Garde-Robe », signé Joshua Bright. D’autres montrent des enfants avec des sacs en forme de peluches habillées de harnais et autres accessoires pouvant évoquer l’univers BDSM (Bondage et discipline, domination et soumission). C’est cette campagne « Holiday », signé Gabriele Galimberti, qui a le plus indigné une partie de l’opinion publique. Celle-ci s’insurge de cette provocation gratuite, instrumentalisant les enfants afin de les frotter à une esthétique clairement pour adultes en capacité de consentir.

Pourquoi la nouvelle campagne Balenciaga avec des enfants et des peluches en harnais fait scandale

Campagne « Holiday » Balenciaga signée Gabriele Galimberti.

Si bien que la maison de luxe du group Kering (qui détient également Gucci, Saint Laurent, ou encore Bottega Veneta) a fini par présenter ses excuses dans la nuit du 22 au 23 novembre :

« Nous nous excusons sincèrement pour toute infraction que notre campagne de vacances pourrait avoir causée. Nos sacs d’ours en peluche n’auraient pas dû être présentés avec des enfants dans cette campagne. Nous avons immédiatement supprimé la campagne de toutes les plateformes. »

La maison Balenciaga fait de la promo pour la pédopornographie ?

Sauf que les deux campagnes seraient liées d’après les yeux les plus aguerris qui ont scruté les documents sur les bureaux des girlboss de la première campagne. Certains ressembleraient à un extrait d’un avis de la Cour Suprême des États-Unis de 2008 concernant une sombre histoire de pédopornographie. Il s’agissait de légiférer autour du cas de Michael Williams, accusé d’avoir publié des messages proposant d’échanger des documents relatifs à des abus sexuels sur des enfants avec d’autres utilisateurs, rapporte Le Figaro.

La campagne « Garde-Robe » Balenciaga printemps-été 2023, signée Joshua Bright, avec des documents compromettants.

L’arrêt de la Cour Suprême avait alors déterminé que le fait d’offrir ou de demander de transférer, de vendre, de livrer ou d’échanger de la pédopornographie ne violait pas le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Alors forcément, que ce document figure sur certains visuels de campagne Balenciaga, tandis que d’autres montrent des enfants avec des sacs-peluches posait question.

La marque a donc évoqué ce malaise dans une autre partie de son communiqué :

« Nous nous excusons d’avoir affiché des documents troublants dans notre campagne. Nous prenons cette affaire très au sérieux et engageons une action en justice contre les parties responsables de la création du décor et de l’inclusion d’articles non approuvés pour la prise de vue de notre campagne printemps-été 2023. Nous condamnons fermement les abus envers les enfants, sous quelque forme que ce soit. Nous défendons la sécurité et le bien-être des enfants. »

Balenciaga entend maintenant saisir la justice concernant la campagne signée Joshua Bright, avec le document sur la pédopornographie, tandis que l’autre campagne avec les enfants et sacs-peluches-harnais photographiés par Gabriele Galimberti va tout simplement ne plus être exploitée.

