Au secours ! Mes parents m’ont entendu niquer dans le baby-phone

Chère Daronne,



Mes parents sont venus nous voir le week-end dernier et ils dormaient dans le salon. Le problème avec le salon, c’est que c’est aussi là où se trouve la base de notre baby-phone et le haut-parleur intégré…



Le soir, on a endormi notre ainé dans notre lit avec le baby-phone à côté et quand on est allés se coucher, on a remis notre fils dans sa chambre. Est-ce que tu sens venir la suite ? Une fois seuls, avec mon mari, on a … Enfin, tu vois quoi… Mais quand on a terminé notre petite affaire, horreur, malheur, on s’est rendu compte que le baby-phone était resté sur notre table de nuit. ALLUMÉ. On n’a quasiment pas dormi tellement on était mal, mais le lendemain, on a fait l’air de rien. Comme mes parents partaient tôt, on leur a à peine parlé, mais on a bien vu qu’ils étaient aussi super gênés et évidemment, la base du baby-phone était éteinte et débranchée. Chère Daronne, mes parents ont entendu nos ébats, ou du moins une partie. C’est la honte, je veux mourir. Qu’est-ce que je fais maintenant ? Lisa

La réponse de la Daronne

Mon petit Coton-Tige,

Ahhhh la sexualité ! Depuis le début de l’humanité, 80 milliards d’humains auraient peuplé la terre. Parmi eux, il y a bien eu des jumeaux et des triplés, mais ça fait quand même des dizaines de milliards de rapports sexuels avérés. Sans compter les très nombreux autres que je ne peux pas recenser, faute de preuves. Je crois cependant pouvoir dire sans me tromper que les humains niquent beaucoup.

Alors pourquoi la bête à deux dos est encore si taboue, au point que l’on occulte généralement le sujet, hors des cercles amicaux dédiés (et tant mieux) ? Je ne sais pas. Même s’il faut bien admettre que la banalité de la baise jure un tantinet avec la façon dont elle est pratiquée. Le sexe implique des positions et des comportements absolument étranges et peu flatteurs s’ils étaient adoptés dans n’importe quel autre contexte. Aucune personne censée n’assumerait de gigoter de la sorte en public, nue, transpirante et vagissant des « OH OUIIII C’EST QUI LA PATRONNE C’EST QUI LA PATRONNE !!! » (chacun dit bien ce qu’il veut, je ne suis pas là pour juger).



C’est quand même rigolo à quel point la chambre à coucher défonce tous les codes sociaux, tu ne trouves pas ? Mais je ne vais pas m’appesantir sur le sujet, je risque de digresser et de me lancer dans une diatribe accusant le monde judéo-chrétien de… Non mais n’insiste pas, je ne rentrerai pas là-dedans (oh, ç’aurait été facile de faire une blague nulle ici, tu ne crois pas ?).

Les baby-phones, ces objets du diable

Je sais que pour le moment, tu aimerais trouver un terrier pour te planquer, si possible occupé par une bête très sauvage qui te boufferait entièrement. Ok, tu mourrais dans d’atroces souffrances, mais au moins, tu ne verrais plus jamais tes parents et la question serait réglée. Pourtant, crois-moi, la situation aurait pu être BIEN PIRE.

Je ne te mentirai pas, ce que tes parents ont entendu ce soir-là les hantera jusqu’à la fin de leur vie, et dans l’au-delà après ça. La prochaine fois qu’ils te verront, ils essayeront de tout leur être de ne surtout pas penser au moment où tout a basculé. Et bien entendu, ils n’y penseront que deux fois plus.

Mais finalement, une fois qu’ils auront digéré les râles de la chair de leur chair prenant du plaisir avec son mari restera le fait de savoir que la chair de leur chair prend du plaisir avec son mari. ALORS QU’ILS ONT DES GAMINS. Et qu’y a-t-il de plus rassurant pour un parent que de savoir son enfant investi dans une relation épanouissante et complice ? Je veux dire, à part savoir son enfant investi dans une relation épanouissante et complice SANS se taper le direct live ? Pas grand-chose. Nous les parents, on est très heureux de savoir que nos enfants le sont aussi.

Le baby-phone est un objet maléfique, inventé par une puissance démoniaque pour torturer les humains. S’il fait de certains darons les témoins malgré eux d’une complicité sexuelle manifeste, nombreux sont aussi ceux qui surprennent des engueulades flippantes à travers le haut-parleur infernal. Et je ne te parle même pas des gens qui pensent profiter de l’intimité de leur étage pour se plaindre de leur belle-famille et exprimer leur envie d’encastrer chacun de ses membres dans le mur. Ah si, je te jure que les gens à qui ça s’est arrivé auraient préféré qu’on les entende baiser. Sur le coup, ç’aurait été l’enfer, c’est sûr. Mais au moins, ils n’auraient pas déclenché la troisième guerre mondiale et n’auraient pas fait fuir par la même occasion les seules bonnes âmes qui acceptaient de baby-sitter leurs enfants gratuitement.

Franchement les gars, débranchez vos baby-phones. Ou encore mieux : jetez-les. Comme ça, non seulement, vous préserverez votre intimité, mais en plus, vous n’entendrez pas vos bébés pleurer et vous pourrez continuer de passer une bonne soirée. C’est tout bénef.

Que faire quand nos parents nous ont entendu niquer ?



Qu’est-ce que tu peux faire ? Je vais te répondre, tu vas voir, ça va te plaire : RIEN.

RIEN, comme dans prétendre qu’il ne s’est RIEN passé. Je serais étonnée que tes parents mortifiés aient envie d’évoquer l’incident avec toi. Quant à l’incident en question, mis à part le fait qu’il ait été brièvement broadcasté pour une audience otage d’une technologie non maîtrisée, il n’avait rien de répréhensible, ni même d’exceptionnel.

De toute façon, tu veux leur dire quoi ? Que tu as des rapports sexuels avec ton mari ? J’espère pour eux qu’ils le savent déjà, sinon ils doivent se poser de sacrées questions depuis que des petits enfants qui vous ressemblent squattent votre baraque au quotidien.



La seule conséquence que je puisse envisager à tout ce cirque (qui fera beaucoup rire les lecteurs), c’est que dorénavant, la simple prononciation du mot baby-phone plongera toute votre famille dans un abîme d’inconfort qu’il faudra rapidement dissiper à l’aide d’une phrase du genre : « – Et sinon, euh, vous avez remarqué que, euh, quand il pleut, le sol est mouillé ? ».

Rassure-toi cependant, baby-phone n’est pas non plus un terme que l’on prononce très souvent. On l’oublie d’ailleurs tout à fait une fois que les enfants sont grands. Pour un temps du moins. Si ces enfants en question se reproduisent à leur tour, assure-toi tout de même de ne jamais te retrouver dans une pièce munie de l’objet honteux en leur présence et celle de tes parents devenus très vieux. L’âge a tendance à remettre en question le concept de filtre verbal et tu ne seras plus à l’abri d’un : » – TU SAIS QU’ON AVAIT ENTENDU TA MÈRE FAIRE CRAC CRAC DANS LE TALKIE-WALKIE ? » de la part d’un de tes géniteurs. Ah ça, je t’avais prévenue qu’ils s’en souviendraient toute leur vie. Vie qui, comme la tienne, ne va pas changer pour autant, ne t’en fais pas.



Allez, je te laisse, ma sœur vient passer le week-end chez moi et je dois planquer mes jouets pour adulte,



Des bisettes,



Ta Daronne



