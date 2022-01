Une série Fallout chez Prime Video par Jonathan Nolan ? Shut up and take my capsules

Vous reprendrez bien un peu de post-apo dans votre quotidien déjà très post-apo ? Chouette, l’univers culte du jeu vidéo Fallout va devenir une série qui donne très envie !

En 2022, on peut prononcer des phrases comme « Ah merde, mon livre n’a plus de batterie » et « Je n’ai pas pu aller au restaurant, j’ai oublié le QR Code prouvant que je ne suis pas touchée par la pandémie ». Autant dire qu’on vit déjà dans un monde un peu trop post-apocalyptique pour être honnête.

Et pourtant, on en redemande ! En tout cas, on va en ravoir : la saga culte Fallout, qui a fasciné tant de joueurs et de joueuses à travers le monde, va devenir une série télé. Quel kif.

Fallout devient une série Prime Video

Comme l’annonce Deadline, l’adaptation de Fallout en série télé avance à grands pas chez Prime Video. Et il y a de biens beaux noms qui y sont accolés.

En premier lieu, citons Jonathan Nolan (le frère de Christopher, impliqué notamment sur les pépites Memento et Le Prestige) ainsi que son épouse Lisa Joy. Le couple a déjà collaboré sur Westworld, série qui malgré ses saisons inégales offre une proposition de hard science-fiction audacieuse et rafraîchissante à la télévision.

Le futur est flippant.

Jonathan Nolan réalisera le premier épisode de la série Fallout ; le studio qu’il gère avec Lisa Joy, Kilter Films, s’occupera de la production.

Côté showrunners, ce sont la scénariste de Captain Marvel Geneva Robertson-Dworet et le producteur de la série Silicon Valley Graham Wagner qui s’attèleront à la lourde tâche d’adapter à la télévision l’univers foisonnant de Fallout. On le note parce que ça reste trop rare : belle parité dans cette équipe !

Fallout, le post-apo le plus savoureux du jeu vidéo

Pour rappel, les jeux Fallout sont au nombre de six (plus trois opus à part comme le jeu mobile Fallout Shelter). Depuis la sortie du premier en 1997, le public se passionne pour ce monde post-apocalyptique dans lequel il est si fascinant de se perdre.

Fallout vous plonge dans ce qu’il subsiste des États-Unis, ravagés par une guerre nucléaire en 2077. Résolument rétro, la vision du futur proposée par la saga oppose de façon cynique un utopisme très années 1940 fasciné par l’atome et la réalité d’une Amérique dévastée par la folie des hommes.

Dépensez vos capsules et gorgez-vous de drogues synthétiques dans Fallout 4 !

Le succès du jeu tient en bonne partie à sa direction artistique exigeante et au charme de son univers à la fois dystopique et vintage. Explorer un ancien abri anti-atomique en quête de ressources c’est bien, le faire en écoutant des crooners du début du XXè siècle c’est mieux !

Espérons donc que Jonathan Nolan, Lisa Joy et leurs showrunners sauront retranscrire à l’écran ce qui fait le sel de Fallout et y raccrocher un nouveau public sans s’aliéner les joueurs et joueuses déjà conquises. Au pire, vous pourrez toujours vous rabattre sur la tentative de série créée par des fans du jeu…

La série Fallout entre en production cette année — autant dire qu’il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir la dévorer. Misons sur fin 2023 ou début 2024, si le Covid-38 n’a pas décimé la planète d’ici là.

On se met un peu la radio en attendant ? Rien de mieux que Diamond City Station pour ambiancer une journée !

À lire aussi : Hideo Kojima se met au ciné et aux séries : est-ce qu’on va enfin avoir de BONNES adaptations de jeux vidéo ?