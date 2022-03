Sublimez votre chambre avec ces dessus de lit jusqu’à -60%

Plaids, édredons, couvre-lits… La Redoute vous propose de vous offrir une chambre cosy en ajoutant un peu de couleur à votre déco grâce à sa sélection de dessus de lits en promo !

Dans la vie, il y a deux choses qui me rendent vraiment heureuse. D’abord, l’odeur du pain le matin mais aussi et surtout la sensation orgasmique de se coucher après une bonne douche dans des draps qui viennent d’être changés !

Vous l’aurez compris, j’ai une passion pour mon lit ; d’après moi, une chambre bien décorée et dans laquelle on se sent bien ça passe aussi par le choix des draps. Sauf qu’en quittant le nid familial vers mon indépendance, j’ai rapidement déchanté en voyant les prix des housses de couette…

Pour éviter de dépenser toutes mes économies, je suis finalement aller quémander un jeu de draps immaculés chez mes parents. Merci papa, merci maman, mais je trouvais le blanc un peu triste dans ma nouvelle chambre… c’est là que je me suis découvert une passion pour les plaids et les édredons !

Pour sublimer la déco de votre chambre, rien de mieux que de s’offrir de quoi pimper son lit. Plaids, édredons ou encore boutis vont donner à votre chambre un côté cocon que l’on ne veut pas quitter. En ce moment, la Redoute vous offre jusqu’à -60% sur une sélection de dessus de lits, alors foncez !

Une chambre dans laquelle on se sent bien

La chambre c’est un peu une sorte de bulle de sérénité, un endroit dans lequel on peut se détendre et qui nous rassure. Et ça passe aussi par la déco !

Pour décorer sa chambre sans trop se ruiner, quoi de mieux que d’investir dans un joli dessus de lit ? La Redoute vous propose pleins de modèles différents — uni, avec motifs, en lin, en coton… Il y en a pour tous les goûts et à des prix intéressants.

Cette vente flash vous propose tout d’abord une sélection d’édredons en lin et en coton. En plus de son chic naturel, l’édredon apporte chaleur et confort dans votre lit. Il deviendra très vite un indispensable des nuits un peu trop fraîches.

Vous trouverez aussi des couvre-lits en velours ! Le velours fait partie, d’après moi, d’un incontournable de l’hiver mais surtout c’est le signe d’un intérieur élégant et douillet. Pour les plus frileuses, La Redoute propose une collection de boutis en velours, en lin et en coton.

Pour finir, cette vente flash inclut aussi une petite sélection de plaids en gaze de coton ! Sur un lit ou pour recouvrir un canapé, c’est chic, c’est frais. En été comme en hiver, le plaid en gaze de coton c’est l’accessoire qui ne (me) déçoit jamais.

Pour sublimer votre chambre à coucher La Redoute vous propose de pimper votre lit. Profitez dès aujourd’hui d’une promotion allant jusqu’à -60% sur une sélection de dessus de lit. Par exemple, ce couvre-lit en matelassé en voile de coton passe de 84,99€ à 34,07€ !

