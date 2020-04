Les Sims 5 devrait bientôt voir le jour et proposer un mode multi-joueurs

EA a confirmé être en train de travailler sur les Sims 5 !

Le CEO Andrew Wilson a donné à CNN quelques indices sur la prochaine version des Sims.

Andrew Wilson aurait laissé entendre que la prochaine entrée dans la franchise pourrait intégrer une option multi-joueurs.

Il explique cependant que le but derrière n’est pas la compétition :

Typiquement, nos motivations avec les Sims sont de se concentrer sur l’inspiration, l’évasion, la création, le perfectionnement personnel , et pas nécessairement sur l’interaction sociale ou la compétition.

Le projet est actuellement en préparation et se veut disponible sur la PlayStation 5 ou la Xbox Series X.

Puisque ces deux consoles ne sont pas encore sorties, il y a peu de chance que Les Sims 5 voie le jour avant au moins 2021.

Alors que nous continuons de penser aux Sims pour une nouvelle génération sur toutes les plateformes et dans un monde compatible avec le cloud, vous devez garder en tête que même si nous restons toujours fidèles à notre inspiration, notre évasion, notre création et notre envie de nous améliorer, cette notion d’interaction sociale et la concurrence – comme le genre de choses qui étaient présentes dans les Sims en ligne il y a de nombreuses années – commencera à faire partie de l’expérience continue des Sims dans les années à venir.