Des protections hygiéniques gratuites pour les femmes précaires dès septembre 2020 !

Hier, le 28 mai 2020, avait lieu la journée mondiale de l’hygiène menstruelle. Une journée de sensibilisation pour parler, entre autres, du tabou des règles et de précarité menstruelle.

À l’occasion de cette journée, les quatre secrétaires d’État Marlène Schiappa, Brune Poirson, Agnès Pannier-Runacher et Christelle Dubos ont cosigné et publié une tribune titrée « Ensemble, brisons le tabou des règles ! ».

Avec cette tribune impulsée par le gouvernement vient une annonce qui met du baume au cœur : à partir de septembre 2020, des protections hygiéniques seront gratuitement mises à la disposition des femmes précaires de France.

🔴 Les règles, ce n’est plus un tabou mais un sujet politique !

Avec @duboschristelle @AgnesRunacher @brunepoirson nous agissons ensemble:

👉🏾 Précarité menstruelle

👉🏾 Transparence dans la composition des produits

👉🏾 Recyclage#journéehygienemenstruelle ⤵️https://t.co/6wyDhRqkdh — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 28, 2020

Une tribune gouvernementale contre le tabou des règles

Début 2020, Faustine t’annonçait que l’Écosse était le premier État au monde à voter un projet de loi pour la gratuité des protections hygiéniques pour toutes les femmes écossaises !

Il semblerait que ce soit au tour de la France de s’inscrire dans cette lutte contre la précarité mensuelle, puisque la tribune « Ensemble, brisons le tabou des règles ! » publiée hier sur le site du HuffPost commence fort :

« « Ce mois-ci j’achète des pâtes pour manger ou un paquet de serviettes hygiéniques ? ”: voilà une question que se posent beaucoup trop de jeunes femmes ou femmes en situation de précarité forcées de choisir tous les mois dans leur budget, faute de moyens. »

La tribune fait un état des lieux des avancées qui ont eu lieu ces dernières années pour améliorer la santé et la vie des femmes et leur accès aux protections hygiénique.

Plus de « transparence dans la composition des produits », des « efforts avec les industriels pour informer au mieux les consommatrices et sensibiliser au Syndrome du Choc Toxique (SCT) », ou encore « la baisse de la TVA à 5,5% » sur les protections périodiques.

Pourtant, malgré ces avancées, la tribune rappelle qu’encore 1,7 millions de femmes en France n’ont pas accès à des protections et que cette précarité menstruelle impacte non seulement leur santé mais aussi leur scolarité.

Des protections hygiéniques gratuites en France dès septembre 2020

À cette problématique, les quatre secrétaires d’État et le gouvernement proposent une solution concrète : mettre à disposition dès septembre 2020 des protections hygiéniques « auprès d’élèves du second degré et d’étudiantes, de femmes détenues, de femmes précaires et sans abri ».

La mise en place de maraudes permettront de distribuer des protections aux femmes en difficulté et elles seront également mises à disposition dans les :

épiceries sociales,

accueils de jour,

foyers et centres d’hébergement,

établissements d’incarcération,

établissement du second degré et universités.

La tribune salue également le travail de la première association à lutter contre la précarité menstruelle, Règles Élémentaires, en lui faisant bénéficier d’une dotation de 60 000 euros.

Comment agir à ton échelle contre la précarité menstruelle ? Si tu souhaites agir à ton échelle contre la précarité menstruelle, tu peux consulter la carte interactive de l’association Règles Élémentaires pour trouver les points de collectes de protections hygiéniques près de chez toi. Attention, pense à consulter la liste des produits acceptés. Si tu souhaites faire un don direct à l’association, tu peux également le faire sur le site Internet de Règles Élémentaires !

