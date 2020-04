Sororité dans le sport : rencontre avec deux joueuses de l’équipe de France de badminton

En cette période de confinement, le monde sportif s’est retrouvé à l’arrêt. Mais je ne vais pas pour autant arrêter, chers auditeurs et auditrices, de donner la paroles aux sportives !

Conquérantes épisode 14 sur le badminton

Ce mois-ci, je tends le micro à Vimala et Delphine, deux joueuses de l’équipe de France de badminton.

Tantôt rivales, tantôt équipières, mais toujours amies, elles conjuguent ensemble sport de haut niveau et études à l’INSEP (l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance), et tapent le volant avec une détermination et un esprit de compétition incomparables.

Elles m’ont invitées à leur entraînement juste avant le tournage du podcast, et j’en étais encore tout essoufflée.

En parlant de badminton…

Ne loupe aucun épisode de Conquérantes

Conquérantes est le podcast de madmoiZelle sur les femmes, les sportives, tes futures héroïnes, celles qui vont te donner envie de soulever des montagnes, de briser des barrières et des chaînes !

Retrouve un nouvel épisode tous les premiers lundis de chaque mois.

À lire aussi : Elsa a tout plaqué pour devenir prof de yoga