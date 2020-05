Le podcast du Planning Familial te dit tout sur l’IVG pendant le confinement !

Connaissais-tu l’existence du podcast Au Cœur du Planning, en immersion dans le quotidien d’un centre de Planning Familial ? Moi pas.

Face au manque d’information sur l’accès à l’IVG pendant le confinement, un épisode spécial est sorti, à écouter et partager massivement !

Au Cœur du Planning, le podcast en immersion au Planning Familial

Le Planning Familial, association féministe qui se bat depuis 60 ans pour que toutes les femmes aient accès à la contraception et à l’IVG et qu’on ne présente plus sur madmoiZelle, a sorti au mois de janvier son podcast Au Cœur du Planning.

Ce podcast en sept épisodes écrit et réalisé par la journaliste Isabelle Duriez avec Léa Chevrier à la réalisation sonore emmène les auditeurs et auditrices en immersion dans le quotidien de l’équipe du Planning Familial de Marseille pour répondre à ces questions :

Comment cela se passe-t-il, exactement, une fois que l’on en a poussé les portes ?

Comment est-on accueilli ? Par qui ?

Peut-on y parler de tout ? De sexualités, d’orientation sexuelle, de handicap, de violences ?

Tout sur l’IVG pendant le confinement dans le podcast du Planning Familial

Face à la multiplicité d’obstacles que rencontrent les femmes pour avoir accès à l’IVG pendant le confinement, en partie liée au manque de sources d’informations fiables, Au Cœur du Planning a sorti un épisode spécial sur le sujet.

Dans cet épisode, Sarah Durocher, co-présidente du Planning familial, et Marion Mornet, conseillère du planning de Marseille et coordinatrice du Numéro Vert (0800 08 11 11), répondent à toutes les questions sur la contraception et l’IVG pendant la crise sanitaire.

Lorsqu’on est confinée, comment obtenir une contraception ou la pilule d’urgence ? Comment faire un test de grossesse ? Peut-on faire une IVG, où, dans quels délais ?

Quelles sont les mesures d’urgence mises en place ? Comment garantir l’accès au droit à l’avortement pendant et après le confinement ?

Tu y trouveras toutes les réponses à ces questions !

Pour écouter l’épisode L’IVG en confinement ainsi que l’intégralité du podcast Au Cœur du Planning, rendez-vous sur le site Internet du Planning Familial, et sur toutes les plateformes de podcast !

