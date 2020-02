Les NOUVELLES trouvailles d’Internet pour commencer la semaine #5

View this post on Instagram

A little boost of love for beginning the last week of November (yikes!). Down with a cold today and hoping I will recover tomorrow. Made a cute dog doodle because someone inboxed me about it ❤️❤️ sorry for not being active, I do check out my inbox messages and you guys are REALLY sweet. 😭😭 Will draw and post more fun stuffs for sure ❤️❤️ but for the meantime. Happy doggo for you! ☀️☀️💕 . . . . . . . . . #minimalart #procreateillustration #vaniladesign⁣ #pastelart #visualsnack #visualart #instaart #digitaldesign#digitalart #karyaanakbangsa #artistsoninstagram #australianillustrator#procreate #design #dailydesignpick #artistoninstagram #digitalillustration #illustratorsoninstagram #minimalistart #design_hunt #localartist #melbournedesign #illustrator #freelanceillustrator #picame #illustrationdaily #dailydesign #melbourneillustrator #artwork