Moins de gaspillage et plus de goût : cette machine sous vide alimentaire est à -20%

Plus besoin de se forcer à manger une bavette ou un tartare de thon pour éviter de gaspiller. La machine sous vide vient changer vos habitudes en vous aidant à conserver vos courses plus longtemps.

Vous faites partie de celles qui privilégient les courses en grande quantité au lieu de s’infliger des allers-retours quotidien à l’épicerie ? C’est certes plus pratique mais souvent pas très économique. Je fais partie de ces gens-là et je vous assure que vous n’êtes pas la seule à vous retrouver devant des steaks hachés qui ont plus d’une semaine.

Quand on prévoit des pleins de courses, il faut savoir s’organiser, réfléchir à la place que l’on a dans le frigo et aux dates limites de consommation. Tout un calcul que je n’ai, personnellement, jamais su résoudre. Si vous êtes de la team : « Quoi ?! Le saumon est passé de plus de six jours ?! », on a trouvé l’objet qui va vous alléger le quotidien.

En plus d’allonger la durée de vie de vos aliments, la machine sous vide va aussi permettre de conserver la qualité et le goût de vos produits. La conditionneuse retire simplement l’air de l’emballage et l’aliment est scellé hermétiquement.

Ainsi, vos courses prendront moins de place dans le frigo et dureront plus longtemps. Et vous allez économiser de la place et de l’argent en évitant le gaspillage ! Amazon vous offre -20% sur la machine sous vide KitchenBoss.

La machine qui sauve vos courses

Plus besoin d’encombrer le congélo pour prendre soin de ses courses. Que vos aliments soient crus, cuits ou déjà préparés, la conditionneuse sous vide va vous permettre de les conserver jusqu’à cinq jours de plus. À vous le frigo rangé et libéré des mauvaises odeurs.

La machine sous vide KitchenBoss a une très forte aspiration et va garder les nutriments de vos vivres. Cette machine est équipée d’un mode Inching pour contrôler la quantité de vide pour prendre soin des aliments fragiles comme la pâtisserie ou le pain.

Cette conditionneuse est aussi dotée de deux modes de scellage sous vide automatique. L’un pour les aliments secs comme les fruits à coques ou un autre pour les aliments humides comme le poisson ou la viande.

Facile à nettoyer après chaque usage, la KitchenBoss n’est pas encombrante et trouvera sa place dans toutes les cuisines. Son gros avantage : elle contient un tube pour conserver ce que vous voulez dans des bocaux sous vide. La conditionneuse est livrée avec 20 sacs sous vide.

La machine sous vide alimentaire Kitchenboss en bref

Mode Inching pour conserver soigneusement des aliments fragiles

Deux modes automatiques (aliments secs ou humides)

Un tube compatible avec les bocaux sous vide

Livré avec 20 sacs sous vide

Amazon vous offre une réduction de moins 20% sur cette machine sous vide alimentaire Kitchenboss. Elle est disponible dès aujourd’hui pour 63,99€ au lieu de 79,99€.

Pour éviter le gaspillage et conserver toutes vos denrées cette machine sous vide KitchenBoss est à 63,99€ au lieu de 79,99€