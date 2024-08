Lucie Castets, candidate pour être 1ʳᵉ ministre (NFP), déclare être mariée à une femme

La candidate NFP à Matignon, Lucie Castets, a révélé son homosexualité dans Paris Match ce mardi 6 août 2024. Une nécessité aujourd’hui selon elle.

Elle est mariée à une femme et mère d’une enfant de 2 ans et demi, la haute fonctionnaire de 37 ans, Lucie Castets, a révélé son homosexualité à Paris Match.

« Trouver un équilibre »

Lucie Castets a expliqué vouloir « trouver un équilibre entre protéger ma famille, ma femme et notre enfant, et dire qui je suis ». « Ça me semble encore important aujourd’hui », a-t-elle précisé.

Alors qu’elle est totalement inconnue du grand public, elle risque de plonger dans le grand bain de la médiatisation dans les prochains jours. Candidate issue de l’alliance de la gauche, elle a été proposée à Emmanuel Macron le 23 juillet dernier comme Première ministre. Depuis, elle multiplie les déplacements cet été afin de mieux se faire connaître des Français.

Elle a tenu à justifier son parcours universitaire auprès de Paris Match et notamment son passage par l’ENA : » Je n’ai rien à prouver. Je suis bien dans mes baskets, les gens découvriront cela, ou pas. Énarque, c’est une partie de ma réalité« .

Xavier Bertrand ? « Une aberration »

Lucie Castets est aujourd’hui à la tête de la Direction des finances et des achats (DFA) de la Ville de Paris. Elle a estimé que la nomination de Xavier Bertrand (LR) comme Premier ministre serait « une aberration ».

« Comment nommer un Premier ministre qui n’a pas de majorité et qui ne représenterait que lui-même ? », a-t-elle lancé comme un coup de poignard dans une interview à Sud Ouest.