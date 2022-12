Les meilleurs coffrets cadeaux bain et corps à offrir à Noël

Vous commencez à acheter vos cadeaux de Noël et vous manquez d’inspiration ? Découvrez notre sélection de coffrets beauté bain et corps qui feront plaisir à coup sûr !

Ça y est, la course aux cadeaux de Noël est officiellement lancée ! Pour gâter les fans de bien-être et de produits cosmétiques, de nombreuses marques proposent de jolis coffrets festifs pour mettre en avant leurs best-sellers et nouveautés beauté.

On en a sélectionné vingt, et on parie que vous y trouverez votre bonheur.

Coffret Rêve de Miel de Nuxe

Coffret Rêve de miel — Nuxe — 39,90 €

Coffret Rituel aromatique extraordinaire de Patyka

Coffret Rituel aromatique extraordinaire — Patyka — 48 €

Rituel peau douce Fleur de coton de La Compagnie de Provence

Coffret Rituel peau douce Fleur de coton — La Compagnie de Provence — 28 €

Coffret soin pour le corps Moana Fleur de tiaré de BAÏJA

Coffret soin pour le corps Moana Fleur de tiare — BAÏJA— 32 €

Coffret The Ritual of Ayurveda de Rituals

Coffret corps et maison The Ritual of Ayurveda — Rituals — 47,90 €

Coffret soin du corps Bum Bum Beats de Sol de Janeiro

Coffret soin du corps Bum Bum Beats — Sol de Janeiro — 60 €

Coffret douceur corps Miel & Amande de Blancrème

Coffret douceur corps Miel & Amande — Blancrème — 29,90 €

Coffret Bath Trio pour le bain de Susanne Kaufmann

Coffret Bath Trio pour le bain — Susanne Kaufmann — 33 €

Coffret Spa At Home d’Oh My Cream

Coffret Spa At Home — Oh My Cream — 50 €

Coffret Rituel Bain d’Herbivore

Coffret Rituel Bain — Herbivore — 45 €

Coffret Belles Mains de L’Olivier de Leos

Coffret Belles Mains — L’Olivier de Leos — 47 €

Coffret Relax de Lush

Coffret Relax — Lush — 42€

Coffret soin énergie d’Yves Rocher

Coffret Soin Energie — Yves Rocher — 36,99 €

Coffret Corps Blush Gourmand de Sabon

Coffret Duo Corps Blush Gourmand — Sabon — 45 €

Coffret Merveilleux de The Body Shop

Coffret Merveilleux — The Body Shop — 26 €

Coffret de soins responsables de L’Occitane

Coffret de 7 soins responsables — L’Occitane — 79 €

Coffret corps Argan bio de Melvita

Coffret corps Argan bio — Melvita — 52 €

Coffret solide 0 plastique de Respire

Coffret solide 0 plastique — Respire — 45,90 €

Coffret routine hydratation corps d’Avril

Coffret routine hydratation corps — Avril — 29 €

Trio de baumes multi-usages naturels de Les Petits Prödiges

Trop de baumes multi-usages naturels — Les Petits Prödiges — 15,90 €

