Les aveugles vont (enfin) avoir accès aux livres en braille au prix unique librairie

Lors de la Journée mondiale du braille, le Centre de transcription et d’édition en Braille a annoncé la baisse de coût conséquente de 2000 livres en braille, désormais accessible au prix des librairies. Une avancée majeure dans la lutte contre les discriminations à l’encontre des personnes à la vision déficiente.

C’est une excellente nouvelle qui met fin à plusieurs décennies d’accès inégal à la lecture. Ce mercredi 4 janvier, 2000 livres en braille ont été mis en vente au tarif d’une impression classique.

2000 livres en braille accessibles entre 11 et 30 euros

Cela faisait plus de 40 ans que les personnes aveugles et malvoyantes étaient victimes de discrimination en matière de lecture. Le 10 août 1981 était instaurée la loi sur le prix unique du livre, selon laquelle le prix d’un livre doit être compris entre 11 et 30 euros. Une loi essentielle pour garantir un accès égalitaire à la lecture, mais qui excluait les personnes à la vision déficiente, car elle ne concernait pas les livres en braille.

Du moins, jusqu’à ce que le Centre de transcription et d’édition en Braille (CTEB), librairie toulousaine, maison d’édition et principale imprimerie de braille en France annonce l’inclusion dans cette loi des livres destinés aux aveugles.

Fabriquer un livre en braille coûterait 700 €

Avant cette annonce, les personnes lisant le braille devaient débourser des sommes parfois colossales pour s’offrir un livre. Leur prix peut être compris entre 60… et 120 euros. En effet, le coût de fabrication d’un livre en braille est beaucoup plus élevé que les autres – le CTEB avance la somme de 700 euros, répartie entre la rémunération de spécialistes chargés de la transcription ainsi que les tarifs de machines spécialisées et d’un papier spécial, plus épais.

Vendre les ouvrages en braille au prix des librairie représente « un pari audacieux », a confié Adeline Coursant, la directrice du CTEB à l’AFP, en précisant toutefois que ce pari valait la peine car baisser le prix de ces livres, « c’est enfin rendre justice aux aveugles ». Le centre ne se fait pas d’illusion : il devra compter sur des aides car l’heure actuelle, il ne peut financer cette mesure que pendant un ou deux ans.

Le 4 janvier, une date symbolique

Les personnes aveugles et malvoyantes seraient 1,7 et 2 millions en France. Parmi elles, 255 000 et 300 000 liraient le braille selon le président de la Fédération des aveugles de France Bruno Gendron. Contacté par l’AFP, ce dernier s’est réjoui :

« C’est une excellente initiative puisque l’accès à la lecture en braille permet aux aveugles et malvoyants qui le pratiquent d’avoir un accès direct (au livre) contrairement à de la lecture audio où on a le prisme de quelqu’un qui lit un ouvrage. »

L’annonce de cette baisse de prix un 4 janvier n’est pas un hasard puisque cette date marque la Journée mondiale du braille. Cette dernière a été instituée en 2001 par l’Union mondiale des Aveugles, en hommage à Louis Braille, le Français né le 4 janvier 1809 à qui l’on doit l’invention de ce système d’écriture en points saillants.

