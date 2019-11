On traduit (mal) des chansons de Noël, et ça part en sucette

En partenariat avec Universal (notre Manifeste)

Salut ma lutine en mousse !

Quelle joie de te présenter cette vidéo de haut vol à l’occasion de la sortie du merveilleux film de Noël de Paul Feig, Last Christmas, avec Emilia Clarke et Henry Golding.

Last Christmas, ton film de Noël cette année

Le 27 novembre, je t’invite à te rendre illico presto au cinéma pour voir ce film qui te plongera tête la première dans le mood de Noël.

Kate enchaîne mauvaise décision sur mauvaise décision. Elle travaille dans une boutique de décorations de Noël, alors que sa réelle passion, c’est la musique.

Mais elle y rencontre Tom, un jeune homme qui va lui faire voir la vie autrement.

Un vrai bon film de Noël comme on les aime, qui te donnera envie de répandre le love autour de toi, et pour toi aussi.

Comme l’indique son titre, le film est rythmé par la célèbre chanson de George Michael, et à cette occasion, nous t’avons concocté une vidéo bien zinzin sur les chansons de Noël.

Des chansons de Noël mal traduites par Kalindi et Queen Camille

Dans cette vidéo, Kalindi et Queen Camille devront piocher un titre de chanson de Noël, et le faire deviner à Lucie et moi en traduisant (le plus mal possible) ses paroles. Le tout, sans chanter !

Épreuve finalement peu aisée, surtout quand le temps est limité et quand le gage de la perdante est de se revêtir d’un costume d’elfe de Noël toute une journée durant…

Ces devinettes donnent forcément naissances à des chansons inouïes et plutôt insensées que je te laisse découvrir durant ton visionnage !

Et toi lectrice, à la place de Lucie et moi, aurais-tu tout deviné ?

Et surtout, n’oublie pas de foncer voir Last Christmas le 27 novembre au cinéma !

