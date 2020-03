Tu es confinée toute seule chez toi mon bel esturgeon des bois ?

Pour que tu ne laisses pas la déprime être ta nouvelle colloc, voici plusieurs films qui figurent pour certains parmi mes favoris, et qui devraient te remonter le moral !

Article publié le 27 septembre 2019 —

Moonrise Kingdom, de Wes Anderson

Honnêtement, quand je pense Moonrise Kingdom, je pense Wes Anderson. Parfois, certains films sont assez dissociables de leurs créateurs. C’est à dire qu’on ne sait pas forcément qui les a réalisés. Et qu’on s’en fiche.

Parfois, c’est l’inverse.

Par exemple, il suffit à n’importe quel spectateur un peu habitué au cinéma d’Anderson pour reconnaitre ses oeuvres au bout de 2 secondes.

Quelque chose dans le traitement des couleurs, dans la symétrie, dans le cadrage, dans la composition des personnages et dans la gestion du récit.

C’est le cas de Moonrise Kingdom. Deux secondes suffisent à démasquer son démiurge.

Tu ne l’as pas vu ? Voilà de quoi il s’agit :

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux.

Ils concluent alors un pacte secret : s’enfuir ensemble. Mais c’était sans compter sur leur famille, qui fait tout pour les retrouver.

Seulement voilà, une tempête qui s’approche des côtés va semer le trouble dans la vie de la communauté…

Alors ouais bon, ça a pas l’air hyper feel-good dit comme ça. Mais en fait, ça l’est à 200 pour cent.

Comme d’habitude, la magie de Wes Anderson opère, et le bonheur nait. Oui, tu m’as démasqué, c’est moi qui écris les discours des Miss France !

Call Me by your Name, de Luca Guadagnino

S’il y a UN film qui évoque l’été, c’est bien celui de Luca Guadagnino qui a remporté un succès fou l’année dernière et lancé la carrière de Timothée Chalamet.

Italie. Été 1983.

Un jeune homme passe ses journées dans la demeure familiale, sorte de villa du XVIIème siècle perdue dans les pins parasols.

Elio Perlman a 17 ans et aime lire, flirter avec son amie Marzia, écouter et jouer de la musique classique. Elio a les boucles romantiques et chez lui, on parle anglais, italien et français.

Fils d’un professeur de culture gréco-romaine, et d’une éminente traductrice, il a reçu une très bonne éducation et dispose d’une grande culture générale.

Autant d’atouts qui font de lui un garçon charmant, et surtout très mûr pour son âge.

Un jour, Oliver, un Américain aux qualités physiques indéniables, vient travailler auprès du père d’Elio pour préparer son doctorat.

Entre les deux corps réchauffés par le soleil sec de l’Italie, le désir monte…

Érotique, Call Me By Your Name l’est du début à la fin. Un érotisme communicatif, qui donne envie de caresses et de chaleur.

Quoi de mieux pour prolonger encore un peu l’été ?

Gaspard va au mariage, d’ Antony Cordier