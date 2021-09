Crise climatique : 1 jeune sur 2 pense que l’humanité est condamnée

L’université de Bath a interrogé 10.000 jeunes (16 à 25 ans) à travers une dizaine de pays sur la crise climatique et leur vision de l’avenir. Leur anxiété est encore plus grande que ce qu’on pourrait imaginer.

Les trois quarts des jeunes de 16 à 25 ans pensent que le futur est effrayant, et 56% d’entre eux que l’humanité est condamnée. Ce sont les chiffres accablants que l’université de Bath a récoltés à travers le Royaume-Uni, la Finlande, la France, les États-Unis, l’Australie, le Portugal, le Brésil, l’Inde, les Philippines et le Nigéria.

« Tristes, effrayés, anxieux »

Pour cette génération d’adolescents et de jeunes adultes, l’éco-anxiété est fait partie du lot quotidien. Les 16-25 ans interrogés sont en effet presque 60% à affirmer être inquiets ou très inquiets à propos de la crise climatique, et près de la moitié (45%) sont affectés par cette angoisse chaque jour.

Les deux tiers d’entre eux se décrivent comme tristes, effrayés et anxieux, tant à cause des conséquences de la crise climatique qui se font un peu plus tangibles chaque année (incendies, inondations, canicules, ouragans…) qu’en envisageant leur futur individuel, un concept qui leur semble extrêmement lointain : l’étude révèle qu’ils sont nombreux à penser qu‘ils n’ont aucun avenir.

« C’est différent pour les jeunes — pour nous, la destruction de la planète est personnelle. »

Une confiance au plus bas pour les dirigeants

Au-delà de la question de la peur légitime de la jeunesse, il y a aussi celle de la responsabilité des générations qui les précèdent. Nombreux sont celles et ceux qui déclarent se sentir abandonnés et trahis par les gouvernements et les adultes. Seulement 31% des personnes interrogées déclarent d’ailleurs pouvoir se fier à leur dirigeants.

Citée par la BBC, une personne de 16 ans déclare :

Une manière de rappeler que ce sont elles et eux qui subiront les conséquences de la passivité des gouvernements successifs, qu’ils sont d’ailleurs 65% à juger décevants.

Les chercheurs de l’étude, qui ont affirmé avoir été bouleversés par la détresse de la jeunesse, mettent en avant d’autres indicateurs de l’anxiété de la jeunesse : 4 personnes interrogées sur 10 hésitent à avoir des enfants, et 83% affirment que l’humanité a échoué dans le soin de la planète.

La colère, la peur, mais aussi l’espoir

L’étude le soulève avec pertinence : l’anxiété de la jeunesse est directement reliée à l’inaction des classes dirigeantes. Et parmi tous les mots que cette génération utilise, dans l’enquête, pour se décrire — la colère, le deuil, la honte, ou la peur —, il y a aussi l’espoir.

L’espoir de faire changer les choses autant que possible, par l’action collective. Ainsi, au Portugal, six jeunes attaquent en justice 33 États pour leur inaction, en espérant la faire qualifier d’atteinte aux droits de l’homme par les juges. En Allemagne, c’est par une grève de la faim illimitée que six activistes, encadrés par des soutiens, ont décidé de lutter pour attirer l’attention sur la catastrophe climatique.

Des actions qui font écho à d’autres partout dans le monde, et, on l’espère, pourront changer la donne.

Crédit photo : Markus Spiske