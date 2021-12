Cet épilateur vous offre des jambes douces en un rien de temps et il est à -25%

Si vous ne vivez pas en harmonie avec vos poils et que l’esthéticienne vous coûte cher la solution n’est pas très loin. En deux coups de cuillère à pot, sous la douche ou dans la baignoire cet épilateur vous débarrasse des poils qui vous dérangent.

Si vous lisez ces lignes c’est que vous faites sûrement partie de celles qui mènent un combat contre leurs poils. Certaines ont plus de mal avec leur pilosité mais il faut tout de même avouer que déloger ses petits poils reste une sacrée corvée et que le budget esthéticienne fait un peu mal à la fin du mois.

Il y en a qui préfèrent passer un coup de rasoir à chaque passage sous la douche pour éviter la case cire chaude en institut mais petit hic : les poils repoussent vite et dru. Pour s’éviter les poils incarnés sans dépenser un bras, pourquoi ne pas tenter l’épilateur électrique ?

On ne peut pas vous dire que l’épilateur est sans douleur. C’est faux : par définition s’épiler n’est pas une partie de plaisir. Mais il vous évitera de prendre un abonnement chez votre esthéticienne (qui parfois raconte des anecdotes invraisemblables !). L’épilateur arrache les poils plus rapidement que la cire et directement depuis votre salle de bain.

Pour une épilation au poil : le Braun Silk Epil 9 est 89,99€ à 119,99€ sur le site de Darty

Un épilateur waterproof

Le Braun Silk Epil 9 va faire des heureuses. Il éradique vos poils rapidement et pour quelques semaines et non pour quelques jours. Sa tête flexible vous facilite l’épilation. Elle arrache même les poils les plus fins grâce à ses 40 pinces qui optimisent et limitent les passages sur une même zone.

Pour une épilation au poil : le Braun Silk Epil 9 est 89,99€ à 119,99€ sur le site de Darty

C’est un épilateur qui est doté de la technologie SenseoSmart pour vous aider à éradiquer vos poils le mieux possible. C’est un capteur qui permet de contrôler la pression que vous exercez. Si celle ci est trop forte, un signal rouge s’active pour que vous puissiez réadapter votre session épilation.

Le Silk Epil 9 propose deux vitesses. Même si l’épilation reste un moment relativement désagréable, cet épilateur est étanche et permet de limiter les cris de douleurs. C’est d’ailleurs son gros avantage : un petit coup sous la douche et le tour est joué.

Cet épilateur est livré avec quelques accessoires pour s’adapter aux préférences de chacune. On retrouve une tête de rasage et une tête de tondeuse, mais aussi un gant refroidissant pour apaiser la peau avant et après chaque épilation.

L’épilateur électrique Braun Silk Epil 9 en bref

Une épilation durable

Arrache même les poils les plus fins

La technologie SenseoSmart pour contrôler la pression exercée sur votre peau

Un épilateur étanche pour s’épiler même sous la douche

L’épilateur électrique Braun Silk Epil 9 est à moins 25 % sur le site de Darty

Darty vous propose -25% sur l’épilateur électrique Braun Silk Epil 9. Il est disponible dès aujourd’hui pour 89,99€ au lieu de 119,99€.

Pour une épilation au poil : le Braun Silk Epil 9 est 89,99€ à 119,99€ sur le site de Darty

À lire aussi : La première fois qu’on m’a léchée sans que je ne sois épilée

Crédit photo de Une : Darty / Braun