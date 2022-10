Bonne nouvelle, un certificat d’engagement est désormais obligatoire pour adopter un animal

En vigueur depuis le 1er octobre, un « certificat d’engagement et de connaissance » est obligatoire avant d’adopter un animal de compagnie ou un équidé.

C’est une bonne initiative pour lutter contre les abandons et les maltraitances animales. Selon un décret publié le 19 juillet 2022 au Journal officiel et dont le texte est entré en vigueur ce samedi 1er octobre, il est dorénavant obligatoire de signer un document avant chaque adoption, tout en apposant une mention manuscrite par laquelle le nouvel adoptant s’engage à respecter les besoins de l’animal.

Certificat d’engagement et de connaissance, qu’est-ce qui s’y trouve ?

D’après le ministère de l’Agriculture, le document comporte plusieurs informations, qui s’adaptent en fonction de l’animal adopté. Dans chaque certificat se retrouveront des informations sur :

Les besoins de l’animal

Les obligations de l’adoptant vis-à-vis de l’identification – cette dernière est primordiale pour limiter les abandons des animaux

Les implications de la détention d’un animal. En effet, toute détention a un coût financier (nourriture, garde éventuelle, soins…) et logistique (garde en cas d’absence, espace nécessaire, sorties quotidiennes, nourriture…).

Ce document ne sera pas uniquement obligatoire dans les refuges, animaleried ou chez les éleveurs professionnels, mais devra aussi être signé entre particuliers, que l’animal soit acquis gratuitement, ou en échange d’une somme d’argent.

Le certificat est délivré par une personne titulaire de l’Attestation de Connaissances pour les Animaux de Compagnie d’Espèces Domestiques (ACACED), comme les vétérinaires, éleveurs, responsables de refuge ou d’associations de protection animale.

Le certificat d’engagement et de connaissance devra être signé une semaine avant l’acquisition de l’animal, pour éviter les achats ou accueils impulsifs, et laisser un temps à la réflexion.

Les animaux concernés par le certificat sont les chats et les chiens, les lapins, les furets, les lièvres et les lapins. Bientôt, ce certificat sera également applicable pour l’adoption ou la vente d’équidés à des propriétaires non professionnels, et cela, à compter du 31 décembre 2022.

Pour le moment, le ministère de l’Agriculture ne précise pas encore les sanctions qui pourront être prises envers celui ou celle qui ne respecterait pas son engagement. Mais, selon le ministère, un décret devrait bientôt être publié en ce sens.

Chaque année, près de 100 000 animaux sont abandonnés chaque année en France. Adopter un animal ne doit pas être une action prise à la légère.

Crédit photo image de une : Getty Images