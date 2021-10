Alerte grisaille ? Redonnez un coup d’éclat à votre teint avec le coffret Plant Gold de Clarins à -25%

Il faut se rendre à l’évidence : nous sommes presque à la mi-octobre et l’hiver approche à grands pas. Pour rendre à votre peau l’éclat qu’elle mérite, Nocibé propose le coffret Plant Gold de Clarins à -25% !

Malgré le fait qu’on persiste à boire des verres en terrasse et à sortir nos lunettes au moindre rayon de soleil, l’hiver n’est malheureusement plus très loin. Le mois d’octobre signe le début de la pluie, du froid, de la fatigue et donc du teint blafard qui revient chaque année !

Si ça vous déprime de perdre votre beau bronzage, la marque Clarins a sûrement la solution qu’il vous faut avec ce coffret de soins visage pour revitaliser votre peau.

Que contient le coffret Plant Gold de Clarins ?

C’est dur à accepter tous les ans, mais à l’approche de l’hiver notre teint n’est plus aussi rayonnant qu’en plein mois d’août. Le manque de lumière et le froid ont tendance à rendre la peau plus sèche et plus fragile.

Cependant, avant de se jeter sur le maquillage pour garder bonne mine, il faut avant tout penser à l’hydratation ! Et avec ce coffret composé de trois produits d’origine végétale, Clarins vous propose de prendre soin de votre visage en attendant le retour des beaux jours.

L’exfoliant huile nourrissant Comfort Scrub

Ce soin aux actifs végétaux exfolie, nourrit et adoucit votre peau. Des microcristaux de sucres provenant de la betterave éliminent les petites cellules mortes et le beurre de mangue sauvage permet de nourrir l’épiderme. Sa texture épaisse fera du bien à votre visage et même à vos lèvres !

Le Comfort Scrub va vous aider à lutter contre la sécheresse et vous donner la satisfaction d’un minois tout doux.

L’huile hydratante Plant Gold

L’huile pour visage Plant Gold est un mélange de plusieurs huiles végétales visant à nourrir votre bouille et lui redonner un coup d’éclat.

L’huile de noisetier est associée aux huiles de macadamia et de pépin de raisin ; de plus, l’extrait d’orchidée bleu et l’huile de patchouli permettent à ce soin visage Plant Gold d’illuminer et tonifier votre visage.

Le Lip comfort oil n°1 Honey (en format mini)

Ce soin à base d’huiles végétales infusées va hydrater, mais surtout sublimer vos lèvres : le mélange d’huile de jojoba, de noisette et de framboise va les nourrir, les adoucir et les protéger.

Il est en format mini, ce qui permet de l’avoir dans son sac et de l’appliquer dès qu’on le souhaite ! Il peut être utilisé comme base ou comme finition pour votre rouge à lèvres. Il déposera un film brillant et légèrement sucré pour un côté gloss.

Le coffret Plant Gold en bref

Trois produits d’origine végétale

Permet d’hydrater, d’adoucir et de sublimer la peau

Ces produits vont aider votre peau à aborder l’hiver

Nocibé vous propose – 25% sur ce coffret visage Clarins. Il est disponible dès ce mardi 12 octobre à 53,62€ au lieu de 71,50€ pour offrir à votre visage la routine qu'il mérite !

