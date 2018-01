Le prout, la nouvelle stratégie pour éconduire un dragueur

Quelle est la meilleure façon d’éconduire un mec qui vous drague ?

Si vous êtes un homme, vous allez peut-être me répondre « Ben, il suffit de dire que t’es pas intéressée ». Si vous êtes une femme… vous avez probablement une réponse un peu différente.

Car oui, dans un monde idéal, il suffit de dire « Je ne suis pas intéressée ». Mais dans notre univers sexiste, ce n’est pas aussi simple !

Trop de femmes ont appris à la dure que certains hommes ne réagissent pas bien à un refus, même poli. Qu’un garçon charmant et calme en apparence peut devenir violent face à un « non ».

Du coup, il a fallu développer des stratégies. Évoquer tout de suite son petit ami ou s’en inventer un, faire mine de ne pas parler français, de vivre à l’autre bout du monde…

Ou alors, essayer carrément de prendre le souci à la racine et d’éviter que l’homme qui semble avoir une idée derrière la tête puisse nous solliciter.

C’est là qu’intervient LA TECHNIQUE DU PROUT.

Dans un tweet devenu viral, une jeune femme explique sa technique pour ne pas être draguée à la salle de sport :

GUYS. Just now. In gym.

*guy approaches two women working out, with flirtatious eyebrows at the ready*

Girl 1: UH you might not want to come over here, dude. I just farted. It’s bad.

Guy: *looks horrified. leaves.*

Girl 2: omg did you really?

Girl 1: psh no.

— Olivia A. Cole (@RantingOwl) January 10, 2018