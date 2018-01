Demande de bourses, logements étudiants : c’est parti pour l’année 2018-2019 !

Depuis le 15 janvier 2018 et ce jusqu’au 31 mai 2018, si tu es étudiante ou étudiant, ou que tu vas entrer dans les études supérieures, tu vas pouvoir remplir ton Dossier Social Étudiant (DSE) sur le site etudiant.gouv.fr.

Tu peux aussi te rendre sur le site du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de ton académie, même si tes vœux s’orientent vers une autre académie.

Qu’est-ce donc que le Dossier Social Étudiant ?

Le Dossier Social Étudiant est obligatoire pour pouvoir prétendre à une bourse sur critères sociaux du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et/ou à un logement dans une des résidences du CROUS.

Si tu comptes faire une demande de logement, il est préférable de savoir dans quelle académie et dans quel campus tu vas être l’année suivante. Cela te permettra de remplir au mieux tes préférences.

Sache également que si tu n’es pas boursier ou boursière pendant tes études dans le secondaire, il est possible que tu le deviennes dans le supérieur, car les critères d’attribution ne sont pas les mêmes.

D’ailleurs, de manière générale, si tu hésites à faire une demande, fonce sur le simulateur de bourse, car il existe même un échelon zéro qui te permet l’exonération des frais de scolarité, somme non-négligeable.

Comment remplir ton DSE ?

Une fois t’être rendu·e sur le site dédié, tu vas avoir besoin de ton numéro INE (sur ta carte étudiante) ou de ton numéro BEA (sur ta convocation au bac).

Il te faudra aussi ton avis d’imposition 2017 (sur le revenu 2016) ou celui de tes parents selon si tu es déclarée indépendamment. C’est en t’appuyant sur ce document que tu pourras remplir le champ « Revenu Brut Global ».

Il te faudra aussi fournir plusieurs justificatifs, dont la liste est disponible la page dédiée de la FAGE.

Les détails de chaque type de bourse et des montants attribués selon l’échelon de bourse auquel tu correspondras sont affichés sur le site du Ministère. Tu y trouveras aussi une liste des différentes aides auxquelles tu peux prétendre.

Il existe également un mode d’emploi pour remplir ton DSE, étape par étape, sur le site du gouvernement.

Et si tu es vraiment perdu·e, le CNOUS (Centre National des Œuvres Universitaires et Scolaires) a créé un guide du Dossier Social Étudiant, que tu peux consulter en cliquant sur l’image ci-dessous !

Après avoir rempli ta demande en ligne, tu vas recevoir un mail de confirmation. Tu devras ensuite envoyer par voie postale des documents au CROUS dans les 8 jours après la réception du mail.

Ta demande ne sera prise en compte qu’une fois que le CROUS aura reçu ton dossier complet.

Tu n’auras plus tellement de nouvelles jusqu’à la fin de l’année scolaire. Tu recevras ensuite la sacro-sainte notification de bourse, qui t’informera de l’acceptation ou du rejet de ta demande.

Mais même en cas d’acceptation, il s’agit d’une attribution conditionnelle de bourse. En effet, l’attribution de la bourse ne sera effective qu’une fois ton inscription dans un établissement d’enseignement supérieur effective.

Et même une fois ce parcours de la combattante mené à bien, n’oublie pas que ta bourse est soumise à condition d’assiduité. Essaie donc de ralentir ta tendance à sécher les cours et à manquer de sérieux si c’est ton cas, car les bourses ont pour objectif de financer tes études, et si tu négliges celles-ci… La tienne peut t’être supprimée, et le CROUS peut même te demander de rembourser les montants reçus depuis le début de ton année universitaire.

Alors n’attends plus (oui, ils reçoivent énormément de dossiers, alors prends-t’y au plus tôt) et va donc remplir tes demandes de bourse et de logement, petit padawan !

