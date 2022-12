Voici les meilleurs cadeaux beauté à moins de 20€

Pour les Secret Santa et échanges de cadeaux entre collègues ou ami.e.s, découvrez notre sélection à moins de 20€.

Plus que dix jours avant Noël ! Si vous non plus vous n’avez pas pu échapper (et peut-être pour votre plus grand plaisir) au Secret Santa au bureau ou en famille, découvrez notre sélection de cadeaux à moins de 20€ qui feront plaisir à coup sûr à vos proches fans de cosmétiques et de produits de beauté.

Kit visage éclat de Sephora Collection

Kit visage éclat Wishing You — Sephora Collection — 16,99 €

Kit soin visage Cicapair de DR.JART+

Kit soin visage Cicapair — DR.JART+ —19,90 €

Palette Neutral Territory de Morphe

Palette yeux Neutral Territory — Morphe — 14,99 €

Coffret de baumes à lèvres parfumés d’INUWET

Coffret de trois baumes à lèvres parfumés — INUWET — 15 €

Coffret de mini vernis à ongles d’Essie

Coffret de trois mini vernis à ongles — Essie — 13,90 €

Pochette surprise corps d’Oh My Cream Skincare

Pochette surprise corps — Oh My Cream Skincare — 15 €

Duo lotion acide glycolique et sérum acide hyaluronique de The Ordinary

Hyaluronic + glycolic acid duo — The Ordinary — 18 €

Trousse triple démaquillage d’Akane

Trousse triple démaquillage — Akane — 19,90 €

Duo l’Or bio de Melvita

Duo L’Or bio — Melvita — 18€

Kit maquillage des yeux de Kiko

Kit maquillage des yeux — Kiko — 19,99 €

Pochette Lait d’Amande de The Body Shop

Pochette Lait d’Amande — The Body Shop — 15 €

Duo bain-douche Little Snow Fairy de Lush

Duo bain-douche Snow Fairy — Lush — 20 €

Pochette de pinceaux vegan de Sephora Collection

Pochette de trois pinceaux vegan — Sephora Collection — 15,99 €

Duo gelée démaquillante et crème hydratante de Charlotte Bio

Duo gelée démaquillante et crème hydratante — Charlotte Bio — 19,90 €

À lire aussi : 10 coffrets de soins visage à (s’)offrir pour les fêtes de Noël