The Handmaid’s Tale : une des actrices phares quitte la série

Triste nouvelle : l’interprète du personnage d’Emily, Alexis Bledel, a annoncé qu’elle quittait la série, et qu’elle ne serait pas au casting de la prochaine saison.

L’actrice a annoncé la nouvelle sur Variety :

Après avoir longuement réfléchi, j’ai pensé qu’il valait mieux quitter The Handmaid’s Tale pour le moment. (…) Je serai éternellement reconnaissante envers Bruce Miller qui a écrit des scènes très chargées et vraies pour Emily, et aussi envers Hulu et MGM, le casting et les équipes pour leur soutien.

Alexis Bledel sur Variety