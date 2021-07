Nastja a dit : Que signifie le "e" dans S10e



Je connais le S10, le S10+, le S10 Note... mais le S10e? Cliquez pour agrandir...

Je ne sais pas ce que signifie le "e" exactement, mais il est souvent associé au plus petit d'une gamme.Les 3 S10 sont les mêmes, mais le S10e est plus petit que le S10 qui est plus petit que le S10+