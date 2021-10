Retour tout feu tout flammes pour The Dark Pictures ! Accrochez-vous, on teste House of Ashes…

Débutée en 2019 par Man of Medan et continuée en 2020 par Little Hope, la série The Dark Pictures Anthology est de retour avec House of Ashes. On teste ça avec Shakaam et Peps ce mardi 26 octobre dès 20h !

Reconnu suite au succès d’Until Dawn, Supermassive Games a continué à œuvrer dans les jeux d’horreur narratifs avec son anthologie The Dark Pictures. Après de nombreuses critiques qui ont divisés les fans lors des précédentes sorties, House of Ashes va t-il enfin satisfaire les joueurs et joueuses ?

Petit récap histoire de se rafraichir la mémoire : The Dark Pictures Anthology , c’est donc une anthologie d’aventure narrative horrifique (je me remet toujours pas de la séance de plongée du premier volet), se basant principalement sur son histoire et la multitudes de scénarios et fins possibles.

Après deux premiers épisodes en demi-teinte, nous allons voir si le studio arrive à faire un peu monter la hype concernant ce troisième volet !

Les horreurs d’un temple oublié

Nous sommes en Irak. Fin de la guerre. Les Forces Spéciales, à la recherche d’armes de destruction massive, finissent par déterrer quelque chose de bien plus mortel : un ancien temple Sumérien (région antique, située à l’extrême sud de la Mésopotamie antique, actuel Irak) infesté d’anciennes créatures surnaturelles (au secours).

Pour survivre à ce cauchemar et lutter contre cette nouvelle menace, les militaires n’auront pas d’autres choix que de forger une alliance avec leurs ennemis d’hier.

Le grand intérêt des jeux Dark Pictures, c’est quand même la possibilité de se faire du mal à plusieurs ! Chacun des nouveaux jeux de l’anthologie propose, en plus du mode solo, deux modes multijoueurs : Histoire Partagée pour jouer en ligne avec un ami, et Soirée Télé pour partager l’expérience hors ligne (jusqu’à cinq personnes).

En l’occurrence, je vais tester le mode Histoire Partagée avec ma très chère amie streameuse Peps, membre du crew de stream Madmoizelle, demain dès 20h.

Je préviens : la dernière fois que j’ai joué à un volet de Dark Pictures, Little Hope, j’ai eu si peur que ma propre ombre m’a provoqué un mal de cou pendant 2 jours. Mais punaise, qu’est ce que j’ai ri !

Si le jeu vous intéresse et que vous voulez le tester pour cette magnifique semaine d’Halloween, House of Ashes est dispo sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, et PC.