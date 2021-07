Fadily Camara, des caves du standup parisien à Netflix

Publié le 23 juin 2019

Mise à jour du 15 novembre 2019 — Fadily Camara est la première standuppeuse française à faire son « special » – son spectacle intégral – sur Netflix, disponible dès aujourd’hui !

L’occasion de vous reproposer cette interview dans mon podcast Histoires de Succès (abonne-toi !), que j’avais appelé avant l’été « Que des numéros 10 dans mon podcast », avant de changer d’avis (y’a que les imbéciles… tmtc)

cette petite fille est fière d’être la première standuppeuse francaise, à faire son special sur @netflix ?

|elle en a fait du chemin, elle riait devant sa tv et aujourd’hui le monde fera pareil, enfin j’espère sinon c’est tendu ? merci God. merci los amigos ❤️

Le 23 juin 2019 — Pour ce premier épisode d’Histoires de Succès, je reçois Fadily Camara. Ensemble, on parle de son parcours qui l’amènera à La Cigale le 29 juin prochain pour la dernière de son show. Et de Beyoncé. Et aussi de la saison 8 de Game of Thrones.

