Monki vend une cup menstruelle dès aujourd’hui et ça part très vite

Mise à jour du 28 mai 2020

En 2017, Monki a collaboré avec la marque de coupes menstruelles Lunette. En 2020, la collaboration a de nouveau lieu avec une nouvelle cup, toujours rose et toujours solidaire !

Monki x Lunette : la cup bonne pour toi, la planète et les autres

À l’occasion de la Journée Internationale de l’Hygiène Menstruelle, Monki commercialise de nouveau une cup avec Lunette.

La collaboration s’est faite en partenariat avec The Cup Fondation, un programme qui vise à aider les jeunes femmes qui n’ont pas accès facilement aux protections périodiques en leur fournissant des coupes menstruelles.

La cup est déjà disponible sur la boutique en ligne, mais c’est une collection limitée et ça part vite !

Cette fameuse cup Monki est fabriquée à 100% en silicone de qualité médicale, exempt de produits chimiques et ne contenant aucun gel absorbant nocif, ni d’additifs, de toxines, de pesticides, d’agents de blanchiment ou de parfums.

Cup Monki x Lunette, 25€

La cup est livrée avec son guide et sa petite pochette.

Pour chaque cup vendue, une cup est offerte à la Fondation The Cup.

Si ton flux est léger choisis la cup 1 ; si il est fort, choisis la taille 2.

Monki brise le tabou des règles

La campagne de Monki contient des images fortes qui font des règles quelque chose de normal comme ça devrait l’être, et montre du sang et des serviettes apparentes.

Certes, je rêverais d’avoir un si petit flux, clairement la société n’est pas prête pour le réalisme de mes propres règles.

Mais pour la société dans laquelle on vit, c’est déjà énorme de voir ça ! Perso, je suis pour que ce soit placardé dans les métros !

À bon entendeur, comme disent tous les Michel de France.

Publié le 13 juillet 2017

Les règles tendent de plus en plus à être « à la mode ». On adhère ou on n’adhère pas, mais le fait de voir de plus en plus de fringues et accessoires à base de slogan « PMS » contribue à démystifier ce moment pourtant récurrent pour une sacrée tripotée de gens.

Dans son manifeste sorti pour ses 10 ans, Monki évoque aussi les règles, parmi d’autres tabous tels que le plaisir féminin ou les poils. Dans cette collection qui se concentre sur les menstruations, la marque a même décidé de mettre en lumière et de vendre… Une coupe menstruelle.

Monki vend des cups dans ses rayons

Et si je raconte pas de connerie, c’est bien la première fois qu’une marque de prêt-à-porter te vend une cup comme si c’était une jolie culotte.

L’initiative est effectuée en partenariat avec la marque Lunette et la Cup Foundation, une association qui sensibilise les femmes du Kenya et leur permet d’aller à l’école, faire du sport, en ayant accès aux coupes menstruelles.

La collection autour des règles et du Girl Power de Monki

Il y a bien sûr toute une collection autour du thème, juge plutôt par ici.

Retrouve toute la collection, la cup, ainsi que des vidéos racontant le rapport de trois femmes avec leur cup sur le site de Monki.

Moi, j’adore le t-shirt Pussy Love. Et toi, comment tu trouves cette collection ?

