Les calendriers de l’Avent de 2021 qui changent un peu du chocolat

Vous n’en pouvez plus des calendriers rempli des mêmes chocolats sans goût ? Vous voulez changer un peu la routine de Noël pour 2021 ? Découvrez 4 calendrier pour changer du sucre !

Vous êtes fatigués des calendriers de l’Avent avec du chocolat pas ouf, ou bien trop sucrés pour votre palais sur-développé ? N’ayez crainte ! Que vous soyez férue de mets salés et autres produits du terroir ou encore fan de Friends, vous trouverez votre bonheur dans un de ces quatre calendriers qui sortent un peu de l’ordinaire.

« I’ll be there for youuuuu »… si vous aimez prendre des bains

Le rapport entre la série Friends et le fait de prendre des bains peut être un peu dur à trouver… À moins qu’on se réfère à l’épisode où Chandler et Monica prennent un bain ensemble, et où Monica doit se cacher sous l’eau quand Joey entre dans la salle de bain sans prévenir. Oui, je suis fan.

En tout cas, si vous (ou quelqu’un de votre entourage) êtes fan de Friends et du fait de prendre des bains, c’est le calendrier parfait. Il est composé de 12 cases avec des boules de bains effervescente aux parfums variés tel que pivoine et fleur de cerisier ou encore noix de coco.

Il coûte 20,90€ et son packaging est assez adorable si vous aimez l’esthétique de la série, car il rassemble des objets des épisodes spécial Noël, comme la fameuse dinde avec des lunettes de soleil.

Découvrez le calendrier de l’Avent Friends, 20,90€

Du salé et du terroir

Un calendrier Comtesse du Barry très fancy et très salé, c’est le choix parfait si vous voulez changer de la routine du chocolat. Aux jolies couleurs de Casse-Noisette, ce calendrier de l’Avent contient plusieurs terrines, rillettes et autres douceurs salées pour réveiller vos papilles !

Le calendrier coûte 89,90 € et contient des produits qui représentent bien le savoir faire de la maison Comtesse du Barry .

Découvrez le calendrier de l’Avent Comtesse du Barry, 89,90€

Du bois et de la personnalisation

Ce calendrier est très original car il vous permet de choisir vous-mêmes ce qui remplira les cases. Dans une esthétique très épurée et tout en bois, ce calendrier est un vrai élément de décoration, et en plus écolo !

C’est un choix idéal si vous voulez surprendre quelqu’un avec une nouvelle surprise chaque jour dans un calendrier totalement personnalisé. Seulement pour 24,90€ !

Découvrez le calendrier de l’Avent Cadre en bois, 24,90€

Des produits qui font voyager en France

Celui-ci est clairement fait pour les gourmands qui aiment découvrir (ou re-découvrir) les bons produits de chez nous ! Le calendrier Cube des terroirs propose une grande diversité de produits salé ou sucrés, tous venant de régions différentes.

Voyagez entre la Loire-Atlantique, le Lot-et-Garonne et bien d’autres régions. Nougats, chocolat, terrines, miel… Vous y trouverez très certainement votre petit bonheur, et seulement pour 34,95 €.

Découvrez le calendrier de l’Avent Cube des Terroirs de France, 34,95€

Et voilà ! Il vous suffit maintenant de faire votre choix, ou peut-être de prendre les quatre soyons fous !

