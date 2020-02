J’ai étudié cinq années au sein d’une grande école, et pourtant, je n’ai jamais rencontré d’étudiantes ou d’étudiants parents au sein de mon établissement.

Être parent pendant ses études : un modèle différent à l’étranger ?

Quelle ne fut pas ma surprise, en échange Erasmus en Allemagne, de croiser plusieurs parents sur les bancs des amphis, et de constater à quel point la fac faisait des efforts envers ces étudiantes et étudiants !

La première semaine, j’étais assise à côté d’une jeune femme et de son nourrisson en poussette. Elle a dû s’absenter de cours parce que son bébé pleurait, et cela n’a fait tiquer personne.

Des jeux pour bébés étaient installés dans la cafétéria. Les enfants y jouaient souvent, accompagnés autant par leurs mamans que leurs papas.

Une ouverture d’esprit qui m’a impressionnée.

Faire ses études et être parent : un cas de figure pas si fréquent en France

Pourtant, j’ai du mal à imaginer la même chose transposée en France. Du moins, je n’ai pas entendu parler de tels dispositifs mis en place par les universités…

Selon une enquête de l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) menée en 2016 et relayée par Le Monde, 4,5% de la population étudiante a au moins un enfant. Les Universités et Crous commencent à proposer aides et aménagements.

Un chiffre à nuancer, car en France une grande partie des étudiantes et étudiants parents sont en reprise d’études, toujours selon Le Monde.

Cela veut dire que ces parents ont eu un enfant après leurs études initiales, par exemple en ayant déjà travaillé plusieurs années.

La parentalité pendant les études en formation initiale ne concerne que 1,2% des étudiantes et étudiants, selon la même étude de l’OVE.

C’est bien peu en comparaison avec d’autres pays comme la Suède, où une personne étudiante sur cinq est parent.

Réussir ses études tout en étant parent : c’est difficile ?

En France, la scolarité n’est pas tous les jours facile à vivre. Environ la moitié des étudiantes et étudiants avaient validé leur premier semestre au moment de l’enquête de l’OVE, contre 65% chez celles et ceux n’ayant pas d’enfants.

48% de celles et ceux avec un enfant se déclarent également « peu ou moyennement intégrés à la vie de l’établissement ».

« Pour les étudiants parents, toute la difficulté est de tirer profit de chaque poche de liberté. Le temps du quotidien est dicté par le temps de l’enfant, qui est très fractionné. » https://t.co/JK6Kp6MkV4 — Le Monde (@lemondefr) February 4, 2020

Est-ce parce qu’il est plus compliqué de gérer études et parentalité en France du point de vue des aménagements prévus par l’Etat et les universités ? Est-ce que c’est moins accepté socialement ?

Si tu es une étudiante ou un étudiant mais aussi un parent, je voudrais recueillir ton expérience, ton témoignage, ton avis sur la question.