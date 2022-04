Après son acte de bravoure durant un JT russe, Marina Ovsiannikova continue le combat en Allemagne

Bonne nouvelle : la journaliste antiguerre Marina Ovsiannikova, dans la tourmente depuis sa prise de parole mi-mars pendant un journal télévisé, va devenir correspondante en Ukraine et en Russie pour « Die Welt », un célèbre quotidien allemand.

Héroïne de l’opposition, égérie antiguerre… Depuis son coup d’éclat en direct à la télévision russe mi-mars pour dénoncer l’offensive militaire de Vladimir Poutine en Ukraine, beaucoup s’inquiétaient du sort de Marina Ovsiannikova.

Bonne nouvelle : Die Welt a déclaré lundi 11 avril que la journaliste russe rejoindrait bientôt les rangs de ce grand quotidien allemand ! Elle écrira pour la version papier du journal, mais collaborera aussi régulièrement pour sa chaine d’information télévisée.

Dans un communiqué de presse, le rédacteur en chef du groupe Die Welt, Ulf Poschardt, a expliqué ce choix de recruter la journaliste russe.

« Marina Ovsiannikova a eu le courage à un moment décisif de confronter les téléspectateurs en Russie à une image non édulcorée de la réalité. Elle ainsi défendu les vertus journalistiques les plus importantes, et ce malgré la menace d’une répression étatique. »