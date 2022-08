A vos agendas : le programme de lives Twitch by Madmoizelle est de retour !

Une dizaine de lives, plus d’une vingtaine d’heures d’émission prévues exclusivement pour vous, deux projets en plateau exceptionnels… Préparez-vous, le planning Twitch envoie du lourd cette semaine.

Bonjour, bon lundi et bonne semaine à toutes et à tous ! J’espère que tout le monde va bien ici. C’est avec grand plaisir que je vous écris à nouveau, comme chaque lundi matin, pour vous partager le délicieux programme qu’on vous a préparé sur la chaîne Twitch Madmoizelle. Attachez vos ceintures, cette semaine va clairement envoyer du pâté.

Le planning de la semaine

Lundi 22 août

16h – 18h : Sortez les manettes, fermez les volets, prenez vous un thé… C’est l’heure de se poser avec MisterDwight pour la première émission La Room du Gamer de la semaine !

22h – 00h : Old but Gold ep.8, c’est ce soir avec Hiso qui nous parle aujourd’hui du jeu mythique : Katana Zero ! Entrez discuter, découvrir ou redécouvrir ce classique avec notre incroyable animateur.

Mardi 23 août

10h – 13h : Comme chaque mardi, Joséphine vous ouvre les portes de son atelier ! Confections artisanales et ultra créatives, une émission reposante et hyper instructive tout en finesse et bonne humeur.

12h – 14h : Allô ? Ici RadioTara, ça va ? Comment ça, vous ne voyez pas ce que c’est ? Shaaaaaame ! On vous invite à nouveau ce mercredi pendant votre pause déjeuner à un repas entre nous dans la discussion et le débat. Mangeons, parlons, reposons-nous avec TaraCroft et sa libre antenne.

14h – 16h : C’est l’heure de juger ! Dans la bonne humeur et le kiff, retrouvez ItsSarou pour parler mode et réagir à l’actu fashion tous ensemble. Vous en avez pensé quoi, vous ?

16h – 18h : Je vous attends personnellement pour continuer nos superbes (non) peintures pour les nuls lors de cette nouvelle session de Peinture pour les noobs ! J’ai acheté de nouvelles toiles, de nouveaux pinceaux, de nouvelles peintures… Dommage qu’on ne puisse pas s’acheter du talent.

Mercredi 24 août

19h – 21h : Ce mercredi sera une émission exceptionnelle les amis ! Nous avons l’honneur d’accueillir en plateau l’incroyable Libellule ! Tiktokeuse, tds, artiste, créatrice… son talent n’a d’égal que sa beauté et on ne la présente plus ! Retrouvez-la à mes côtés mercredi soir sur Twitch pour parler TDS, sextoys et Balance ton Post !

Jeudi 25 août

9h – 11h : La Matinale avec Manonolita, c’est reparti pour un tour ! Le réveil nécessaire au bon déroulement de votre journée. Discutons toutes ensembles tranquillou pour un petit déjeuner vitaminé avec le tchat et Manono.

12h – 14h : Hello Jeudi Tout ! Décadence, actus et infos croustillantes, je n’ai plus besoin de vous présenter notre émission d’actu préférée signée Madmoizelle. Jeudi Tout revient comme chaque semaine pour une émission haute en couleurs !

16h – 18h : Il vous a manqué non ? Retrouvez MisterDwight dans sa Room du Gamer pour une session de gaming chill en toute amitié et déconnade.

Vendredi 26 août

9h – 11h : Réveillons-nous tous ensemble pour cette belle fin de semaine ! Let’s go pour la deuxième session de Peinture pour les Noobs !

16h – 18h : Promis, après on vous laisse tranquille. Quoique…. On n’en a jamais assez : La Room du Gamer 2.0, c’est ce vendredi pour la session gaming qu’on aime tant.

Alors, je vous avais dit que ça allait envoyer du lourd cette semaine, non ? Avec un programme aussi chargé et diversifié, plus d’excuse ! On sort son agenda et on note les lives à ne pas manquer. En attendant, je vous donne rdv sur Twitch pour mater les meilleures rediff et attendre patiemment le premier live de la journée. Grosse bise !