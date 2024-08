Pourquoi le Shiba Inu est un chien extraordinaire

Vous avez sûrement déjà croisé un Shiba Inu sur les réseaux sociaux ou dans la rue. Mais connaissez-vous vraiment cette race de chien venue tout droit du Japon ? On vous explique pourquoi ce chien est extraordinaire.

Depuis quelques années, il est difficile de naviguer sur les réseaux sociaux sans tomber sur la frimousse adorable d’un Shiba Inu. Ces chiens, originaires du Japon, sont devenus de véritables stars d’Internet, à l’image de Maru, suivi par pas moins de 1,8 million d’abonnés sur Instagram. Mais aussi Natsu, le Shiba de Squeezie. Mais au-delà de leur photogénie indéniable, que savons-nous vraiment de ces canidés ? Sont-ils vraiment le « meilleur chien du monde » comme certains l’affirment (comme moi) ?

Une histoire millénaire

Commençons par remettre les choses dans leur contexte. Le Shiba Inu n’est pas une création moderne destinée à faire le buzz sur les réseaux sociaux. C’est en réalité l’une des plus anciennes races de chiens au monde, avec une histoire remontant à plus de 3 000 ans. Originaire des montagnes du Japon, ce petit chien était initialement utilisé pour la chasse au petit gibier et aux oiseaux.

Le mot « Shiba » signifie « broussaille » en japonais, ce qui fait référence à son habitat d’origine. Quant à « Inu », cela veut tout simplement dire « chien ». Donc, quand vous voyez un post Instagram avec le hashtag #ShibaInu, vous êtes littéralement en train de lire « chien de broussaille« .

Un chien primitif souvent confondu avec l’Akita Inu

Quand on parle du Shiba Inu, on entend souvent le terme « chien primitif ». Non, ça ne veut pas dire qu’il vit dans une grotte et chasse le mammouth ! Le terme « primitif » dans le monde canin fait référence aux races de chiens qui ont conservé de nombreuses caractéristiques de leurs ancêtres sauvages. C’est comme si le Shiba avait décidé de garder un pied (ou plutôt une patte) dans le passé !

Mais concrètement, qu’est-ce que ça signifie d’être un chien primitif ?

Apparence proche du loup : Les chiens primitifs, comme le Shiba, ont souvent une apparence qui rappelle celle du loup. Oreilles pointues, queue enroulée, corps compact… On dirait presque un loup miniature en peluche ! Instincts de chasse développés : Si votre Shiba part en trombe à la poursuite d’un écureuil pendant votre promenade, ne soyez pas surpris. Ces chiens ont conservé un fort instinct de chasse. Indépendance marquée : Les chiens primitifs sont généralement plus indépendants que d’autres races. Votre Shiba n’est pas un toutou qui vous suivra partout comme votre ombre. Il a sa propre personnalité et ses propres idées ! Forte territorialité : Les Shibas sont connus pour être très protecteurs de leur territoire et de leur famille. C’est le côté « garde du corps miniature » qui ressort. Capacité d’adaptation : Ces chiens sont généralement en bonne santé et capables de s’adapter à différents environnements. Votre Shiba serait probablement aussi à l’aise dans un appartement en ville que dans une maison à la campagne (tant qu’il a ses promenades quotidiennes, bien sûr).

Maintenant, parlons d’un sujet qui fait souvent grincer des dents les fans de Shibas : la confusion avec l’Akita Inu. C’est un peu comme si on confondait un mini-cooper avec un SUV, juste parce qu’ils sont tous les deux des voitures !

L’Akita Inu

Le film « Hatchi » n’a pas vraiment aidé à clarifier les choses. Ce film émouvant, mettant en scène Richard Gere et un adorable Akita Inu, a fait connaître les chiens japonais au grand public. Mais il a aussi créé une certaine confusion. Beaucoup de gens voient maintenant un Shiba et s’exclament : « Oh, un Hatchi ! »

Voici quelques différences clés pour ne plus jamais confondre ces deux races japonaises :

La taille : C’est la différence la plus flagrante. Le Shiba est un petit chien (35-43 cm au garrot), tandis que l’Akita est un grand chien (61-71 cm au garrot). C’est un peu la différence entre un expresso et un grand latte ! Le caractère : Bien que les deux races soient indépendantes, l’Akita a tendance à être plus calme et posé, tandis que le Shiba est généralement plus vif et énergique. Le pelage : Le Shiba a un pelage plus court et plus dense que l’Akita. L’expression faciale : Les Shibas ont souvent cette expression malicieuse qui leur a valu le surnom de « chien qui sourit », alors que les Akitas ont plutôt un air noble et sérieux. La queue : Bien que les deux races aient une queue enroulée, celle du Shiba est généralement plus serrée et plus haute sur le dos.

Alors, la prochaine fois que quelqu’un vous dit « Oh, c’est un Hatchi ? » en voyant votre Shiba, vous pourrez gentiment les corriger. Et qui sait, vous pourriez même leur apprendre un mot ou deux sur les chiens primitifs !

Et le Shikoku Ken

Pendant qu’on parle des « Inus » japonais, il serait injuste de ne pas mentionner le Shikoku Ken (aussi appelé Shikoku Inu, Kochi Ken ou Koshi Inu). C’est un peu le cousin cool dont personne ne parle aux réunions de famille canines !

Le Shikoku Ken est comme le chaînon manquant entre le Shiba Inu et l’Akita Inu. Imaginez un instant que le Shiba et l’Akita aient eu un enfant – ce serait probablement un Shikoku ! Cette race de taille moyenne (environ 45-55 cm au garrot) est originaire de l’île de Shikoku au Japon (d’où son nom, pas besoin d’être Sherlock pour deviner ça).

Comme ses cousins, le Shikoku est un chien primitif, avec tout ce que ça implique : indépendance, intelligence et un bon paquet d’énergie. Mais contrairement au Shiba qui peut parfois jouer les divas, le Shikoku est réputé pour être plus facile à dresser. C’est comme si on avait pris le meilleur du Shiba et de l’Akita pour créer le chien japonais parfait !

Le Shikoku a un pelage similaire à celui du Shiba, mais avec des couleurs généralement plus foncées. Il a aussi cette fameuse queue en tire-bouchon qui semble être la signature des chiens japonais (on se demande s’ils ne naissent pas avec un fer à friser attaché à la queue).

Malheureusement, le Shikoku est beaucoup plus rare que ses cousins Shiba et Akita, surtout en dehors du Japon. C’est un peu la licorne du monde canin japonais – tout le monde en a entendu parler, mais peu de gens en ont vraiment vu un en chair et en os (ou plutôt en poil et en os).

Quel coloris pour le Shiba ?

Quand on pense Shiba Inu, on imagine souvent ce beau chien au pelage roux orangé. Mais saviez-vous que ces petits farceurs japonais viennent en fait dans plusieurs coloris ? C’est comme si Dame Nature avait décidé de s’amuser avec une boîte de crayons de couleur !

Selon les standards officiels de race, le Shiba Inu peut arborer plusieurs couleurs :

Roux (ou fauve) : C’est la couleur « classique » du Shiba, celle qu’on voit le plus souvent sur Instagram. Un beau roux orangé qui fait penser à un petit renard urbain. Sésame : Un mélange de poils noirs et roux, donnant un effet de couleur changeante selon la lumière. C’est un peu le caméléon du monde canin ! Sésame noir : Plus foncé que le sésame classique, avec une dominance de noir. Pour ceux qui aiment le look mystérieux. Noir et feu : Un pelage principalement noir avec des marques fauves sur les joues, les pattes et le poitrail. Le look « bad boy » du Shiba. Et le blanc, le rebelle du groupe.

Et puis il y a le blanc. Ah, le blanc ! Ce coloris n’est pas reconnu par le LOF (Livre des Origines Françaises) ni par la plupart des clubs de race. C’est un peu le mouton noir (ou plutôt le mouton blanc ?) de la famille Shiba.

Personnellement, j’ai un faible pour les Shibas blancs. Il y a quelque chose de magique dans leur apparence, comme s’ils étaient des esprits de la forêt sortis tout droit d’un film de Miyazaki. Malheureusement, les puristes de la race ne sont pas de cet avis.

Un physique qui fait craquer

Si vous êtes fan de mèmes, vous allez adorer vivre avec un Shiba. Ces chiens sont connus pour leurs expressions faciales hilarantes et souvent indéchiffrables. Un coup ils ont l’air complètement blasés, l’instant d’après ils vous fixent avec un regard qui semble dire « Je sais où tu caches les biscuits, humain« .

Cette capacité à faire des têtes étranges n’est pas seulement amusante, elle est aussi une forme de communication. Les Shibas sont très expressifs et utilisent leurs mimiques pour interagir avec leurs maîtres.

Ce qui frappe d’emblée chez le Shiba Inu, c’est son apparence « kawaii » (mignon en japonais). Avec sa taille modeste (35 à 43 cm au garrot), son pelage épais et doux, ses oreilles pointues et son museau fin, il ressemble à un petit renard ou à une peluche vivante. Mais attention, ne vous y trompez pas : derrière cette apparence inoffensive se cache un chien au tempérament bien trempé !

Un caractère complexe

Si le Shiba Inu est si populaire sur les réseaux sociaux, c’est en grande partie grâce à sa personnalité unique. Intelligent, fier et indépendant, ce chien n’est pas du genre à se plier à tous vos désirs. Il a un côté « chat » qui plaît beaucoup, mais qui peut aussi être source de frustration pour d’autres.

Le Shiba est connu pour son « Shiba scream », un cri aigu qu’il pousse quand il est contrarié ou excité. C’est mignon sur une vidéo Instagram, mais ça l’est beaucoup moins quand votre voisin vous appelle à 3h du matin pour se plaindre du bruit ! Par contre, le Shiba Inu aboie très peu.

Vous pensiez avoir tout vu avec les expressions faciales du Shiba ? Attendez de découvrir le « Shibavion » ! Non, ce n’est pas un nouvel avion japonais ultra-design, mais une position adorable et hilarante propre aux Shibas.

Le « Shibavion » se produit lorsque les oreilles du Shiba sont parfaitement parallèles. Dans cette position, votre petit compagnon ressemble étrangement à un avion prêt au décollage. C’est comme si votre chien se transformait soudainement en un mini Concorde canin !

Cette position des oreilles peut se produire lorsque le Shiba est particulièrement attentif et des fois craintif. Quand vous ouvrez un paquet de friandises, et soudain, votre Shiba se transforme en aéronef.

Contrairement à ce que leur réputation d’indépendance pourrait laisser croire, les Shibas peuvent être très sociaux. Ils sont généralement heureux de voir des gens, des chiens, des enfants. Mais attention, c’est QUAND ils le veulent bien. Un Shiba peut passer d’un état « Je veux rencontrer tout le monde dans ce parc » à « Ne me parlez pas, je médite » en un clin d’œil.

Cette sociabilité sélective peut être un avantage. Vous avez un Shiba ? Vous avez une excuse parfaite pour esquiver les conversations ennuyeuses lors de vos promenades. « Désolé, mon chien n’est pas d’humeur sociale aujourd’hui » est une phrase que tout propriétaire de Shiba a prononcée au moins une fois (par jour). Juste après, « non, ce n’est pas un renard« .

De plus, leur intelligence les rend également excellents en résolution de problèmes. Vous avez caché leurs friandises dans un endroit « inaccessible » ? Ne vous inquiétez pas, votre Shiba trouvera une solution, même si cela implique de déplacer des meubles ou d’apprendre l’alpinisme d’intérieur.

Le revers de la médaille

Derrière les photos mignonnes et les vidéos virales se cache une réalité moins rose. Le Shiba Inu n’est pas un chien pour tout le monde. Son indépendance peut le rendre difficile à éduquer, surtout pour un maître novice. De plus, son instinct de chasse est toujours présent, ce qui peut poser problème lors des promenades si vous n’y êtes pas préparé. On a tendance à le déconseiller si c’est votre premier chien, ou au moins d’être bien accompagné au début. Et évidement, il y a toujours des exceptions à la règle.

La popularité croissante de la race a aussi ses inconvénients. Comme souvent lorsqu’une race de chien devient « tendance », on assiste à une multiplication des élevages peu scrupuleux, ce qui peut entraîner des problèmes de santé et de comportement chez les chiots.

L’effet « doge » et ses conséquences

Il est impossible de parler du Shiba Inu sans évoquer le fameux mème « doge » (qui est en réalité Kabosu, la chienne connue en ligne sous le nom de Doge). Cette image d’un Shiba avec des phrases en Comic Sans MS a propulsé la race au rang de star d’Internet. Ou celui qui porte le nom de la crypto (sans réel but). Mais cet engouement soudain a eu des conséquences parfois néfastes.

Beaucoup de gens ont acheté un Shiba Inu sur un coup de tête, attirés par son apparence mignonne, sans se renseigner sur les besoins spécifiques de la race. Résultat : de nombreux chiens se sont retrouvés abandonnés dans des refuges quand leurs propriétaires ont réalisé qu’ils n’étaient pas prêts à gérer un tel chien.

Adopter, c’est mieux qu’acheter

Si le Shiba Inu vous fait craquer, prenez le temps de bien vous renseigner avant de sauter le pas. Et surtout, pensez à l’adoption ! De nombreux Shibas attendent dans des refuges d’être adoptés. Non seulement vous ferez une bonne action, mais vous aurez aussi la chance d’offrir une nouvelle vie à un chien qui en a vraiment besoin. Si vous voulez vraiment un Shiba Inu d’élévage, on ne saurait vous conseiller l’élevage de la Perle des Quatre Âmes.

N’oubliez pas : un chien, quelle que soit sa race, n’est pas un accessoire de mode ou un générateur de likes sur Instagram. C’est un être vivant qui demande du temps, de l’attention et de l’amour. Alors, prêt à relever le défi du Shiba Inu ?