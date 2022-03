Pour une belle table printanière, La Redoute vous offre jusqu’à -35% sur de la vaisselle

Le retour des beaux jours donne des envies de pique-nique et de terrasses. La Redoute l’a bien compris et vous propose jusqu’à -35 % sur une sélection de vaisselle !

Les journées se rallongent, le soleil revient, les fleurs égayent timidement les arbres… bref, le printemps commence petit à petit à s’installer. En plus d’être la BEST période de l’année, c’est surtout le moment où l’hiver se termine. Par conséquent c’est le moment d’aller profiter de l’extérieur ! Et pour ce faire, quoi de mieux qu’un bon repas ?

La saison du pollen (go éternuer tous les quarts d’heure) me pousse personnellement à la bière, à des envies de barbecues et de grandes salades. Vraiment, je trouve qu’il n’y a pas plus chaleureux que le printemps.

Pour vos pulsions de convivialité et de merguez, La Redoute vous propose de vous accorder à l’humeur printanière en illuminant votre table — car que serait un bon repas sans une jolie déco ? Cette vente flash Art de la Table vous offre jusqu’à -35% sur une sélection de vaisselle.

La Redoute vous offre de quoi décorer votre table aux couleurs du printemps : jusqu’à -35 % grâce à cette vente flash Art de la Table

De la belle vaisselle pour de bons repas

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de s’offrir une jolie table vous a sûrement déjà traversé l’esprit. La Redoute propose de vous accompagner pour vous aider à choisir de quoi illuminer vos repas !

Assiettes plates, de couleur, bols ou verre à eau, il y en a pour tous les goûts.

La Redoute vous propose un large choix de vaisselles, avec des motifs et matériaux différents. Si l’arrivée du printemps et le retour du soleil vous inspirent de la couleur, cette vente flash va vous proposer de quoi dresser la table dont vous aviez envie.

Pour s’accorder aux arbres qui fleurissent, La Redoute vous propose par exemple des assiettes vertes et vernies en grès ou encore un lot de set de table en herbier coloré. Si vous êtes de celles qui préfèrent la tendance intemporelle de la vaisselle blanche, vous trouverez des assiettes, des bols et des tasses immaculées en faïence.

Entre les carafes, les couverts et la céramique, vous trouverez même quelques éléments qui vous permettront d’aller profiter du beau temps autour d’un pique-nique comme par exemple cette gourde en métal !

La vente flash La Redoute Art de la table en bref

Une vente flash qui va illuminer votre table et vos repas

Un large choix de vaisselle : assiettes, bols, couverts, tasses etc.

Unis ou à motifs

Une sélection de vaisselle pour une belle table jusqu’à -35 %

La Redoute vous propose une belle promo : jusqu’à -35 % sur une sélection de vaisselle. Par exemple, ce lot de 4 assiettes plates terracotta est à 27,99 € au lieu de 39,99 €.

Crédit Photo : Pexels / Flo Dahm