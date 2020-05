Paradoxes #10 – Je suis bodypositive mais je veux rester mince

Être body positive, ce n'est pas respecter et tolérer les corps de tout-e un-e chacun-e, quels que soient le poids, la couleur de peau, la texture de cheveux ou les """imperfections""" de la peau etc?

A partir du moment où on n'embête pas autrui, je pense que c'est bon et que la Mad' n'est pas anti-body positive et ce, même si elle veut garder un certain poids qui s'avère rentrer globalement dans les canons. Ou même si elle voulait modifier son corps ou sa silhouette pour coller à une norme ou à une autre. Je veux dire, à partir du moment où on ne body shame pas les autres, on est libre de faire ce que l'on veut avec son propre corps, non?

C'est OK de ne pas être dans les canons, c'est OK d'être dans les canons; la seule chose qui n'est pas OK est de manquer de respect aux autres.