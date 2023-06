Donald Trump inculpé pour sa gestion des archives de la Maison Blanche

C’est la première fois qu’un ancien président américain fait face à une inculpation fédérale, alors qu’il croule déjà sous les affaires judiciaires.

Et une affaire judiciaire de plus pour Donald Trump. Alors qu’il s’est lancé dans la course à l’investiture républicaine pour les présidentielles 2024, l’ancien président des États-Unis a été inculpé dans l’affaire des archives de la Maison Blanche, retrouvées à son domicile en Floride.

Donal Trump est ainsi accusé d’avoir conservé des cartons entiers de documents, y compris certains classés « secret défense », après son départ de la Maison Blanche en 2021. Il aurait refusé de les restituer, ce qui viole les lois fédérales américaines.

Déjà trois affaires judiciaires

Dans une série de messages publiés sur son propre réseau TruthSocial, il affirme être « innocent ». Il a précisé avoir été convoqué mardi 6 juin devant un tribunal fédéral. C’est la première fois qu’un ancien président fait face à une inculpation fédérale.

« La corrompue administration Biden a informé mes avocats que j’ai été inculpé, vraisemblablement dans la fausse affaire des boîtes », a-t-il dénoncé, évoquant un « jour sombre » pour les États-Unis.

Ce ne sont pas les premiers déboires judiciaires auxquels Trump fait face. En effet, c’est déjà la troisième affaire qui risque de le conduire à une probable condamnation. En mars dernier, il a été inculpé par la justice de l’État de New York pour avoir, en pleine campagne présidentielle, acheté le silence de Stormy Daniels, actrice X avec qui il avait eu une relation extra-conjugale. Tandis que le 9 mai dernier, il a été déclaré responsable d’agression sexuelle à l’encontre de la journaliste E. Jean Carroll, par un tribunal civil new-yorkais.

