[BOX] Des box ”Kids des 90’s” en rab et sans abonnement !

Hé coucou toi !

Si tu suis les aventures de la rédac sur Instagram et Facebook, tu as sans doute vu que mardi, je t’ai teasé un objet secret de la box de janvier ”Kids des 90’s”.

Tu as peut être même deviné de quel objet il s’agissait grâce à notre charade de feu !

Alors, tu l’as ? Surligne la ligne juste en dessous pour découvrir une des 8 surprises qu’on t’a glissé dans la box !

UN TAMAGOTCHI OUÉ OUÉ !

Le code réduc n’est plus valable aujourd’hui car nous avons clôturé les abonnements pour le mois de janvier mais j’ai une bonne nouvelle !

Si tu veux replonger en enfance, il me reste une centaine de box ”Kids des 90’s” et j’ai décidé de te les vendre à l’unité, sans abonnement.

Que contient la box ”Kids des 90’s” ?

Tu te souviens des invitations aux boums en Comic Sans MS, des posters de Buffy contre les vampires en guise de papier peint et d’avoir acheté des couilles de mammouth en francs ?

La rédac a décidé de frapper fort en ce début d’année 2018 avec ce coffret nostalgique contenant 8 objets qui sentent bon les années 90.

Comme d’habitude, nous avons veillé à trouver des références qui parlent au plus grand nombre et à choisir des produits utiles ou qui font de chouettes cadeaux à offrir. Ce coffret contient donc 45€ de produits que tu ne paieras que 18,90€, avec 4€ de livraison en plus !

Pour la commander, rien de plus simple ! Rends-toi simplement sur notre boutique en ligne.

Des lectrices m’ont glissé à l’oreillette que ça faisait un super cadeau d’anniversaire à offrir à tes potes !

De mon côté, je te donne rendez-vous autour du 20 janvier sur madmoiZelle pour les unboxings de ce coffret vintage. Vivement !