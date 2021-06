Je vais mettre celles que je suis et qu'il ne me semble pas avoir encore croisées ici (donc je ne mets pas Manon Bril, SheToutCourt, Les revues du monde, Swan Périssé, Aude GG, Natoo, bref les meufs badass que vous connaissez déjà) : Ophélie - Ta Mère Nature - Meuf française qui fait des vidéos écolos très drôles et sympas (dernière que j'ai vue : tags en mousse) Boneless archeology (française, fun facts archéologiques entre autres) Lloyd Lang (française, bouffe vegan, je ne le suis pas mais tout donne troooooooooop envie) Physics girl : une meuf américaine je pense qui explique des trucs de physique, la dernière vidéo que j'ai vue elle plongeait sa main dans l'huile bouillante - évidemment avec une astuce qui empêche de brûler, hein) The Mushroom Den (en français, bouffe vegan encore qui donne trop envie, je sais pas ce que j'ai avec ça, je crois que ça me fascine) Alys Boucher (française, astuces beauté. lifestyle naturelles) Liziqi (peu de textes, en gros on suit une journée d'une nana qui vit dans la campagne chinoise, probablement propagande chinoise mais c'est trop beaaaau) Kamui Cosplay , meuf américaine hyper dynamique qui fait des cosplays pros, je trouve ça classe The Craft Maiden , meuf américaine qui fait de la fimo, idem c'est stylé et elle explique très bien, j'ai déjà fait sa Main du Roi et ça a trop trop bien tourné Maman Créative , c'est une nana qui fait des p'tites maisons de fées en récup et je trouve ça super stylé Bernadette Banner , meuf américaine avec un accent British qui coud des vêtements d'époque victorienneVoilààààà et je me suis donc rendue compte avec ça que j'avais une jolie parité dans ma liste d'abonnements ce qui fait plaisir. Et en ASMR istes que j'aime bien pour les gentes intéressées :Edit : je rajoute Olivia Moore , humoriste que j'ai découverte hier