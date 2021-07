Le yaourt est un ingrédient bien banal de ta cuisine, et pourtant tu pourrais l’utiliser tout autrement, pour le plus grand bonheur de tes cheveux…

— Publié le 10 juillet 2019

Si tu es étudiante ou tout simplement fauchée, acheter des produits pour les cheveux peut représenter un vrai luxe. Mais parfois, il suffit de chercher un peu dans ses placards pour trouver de quoi les bichonner !

Ma nouvelle découverte ? Le yaourt nature comme soin pour cheveux.

Yaourt comme soin pour cheveux : les vertus de cet ingrédient

Avoue, tu ne t’y attendais pas ! Eh oui, le yaourt peut être appliqué comme un ingrédient cosmétique sur le corps, le visage, et même dans les cheveux. C’est sur cette dernière utilisation que je vais m’attarder.

Le yaourt pour nourrir et hydrater les cheveux

Première vertu du yaourt comme soin pour cheveux : il les nourrit et les hydrate en profondeur. Comme il est riche en acides gras, en vitamines et en minéraux, il apporte de nombreux bienfaits à la fibre capillaire.

Appliquer un masque au yaourt sur les cheveux les rend plus doux et diminue les frisottis. C’est donc un ingrédient adapté aux cheveux bouclés et frisés. Mais pas seulement !

Le yaourt pour réguler le cuir chevelu

Un yaourt contient un peu d’acidité, et cette légère astringence peut être utilisée pour rééquilibrer le pH, traiter les excès de sébum ainsi que les pellicules. Les cheveux gras à leur tour peuvent bénéficier de ses vertus.

L’acide lactique a aussi pour effet d’exfolier la fibre et le cuir chevelu en douceur. Il permet en plus de fermer les écailles des cheveux ce qui va leur apporter de la brillance !

Le yaourt pour fortifier les cheveux

Cerise sur le gâteau (au yaourt lol), les protéines contenues dans le yaourt apportent de la force aux cheveux et réduisent leur chute. Il améliore également l’aspect des fourches et des pointes sèches.

Yaourt comme soin pour cheveux : idées de recettes de masques au yaourt

Je te vois venir de loin : maintenant que ta curiosité est piquée par cet ingrédient miracle, je me doute que tu t’interroges sur la façon dont tu pourras l’utiliser sur ta crinière.

Voici donc deux petites recettes de masques pour les cheveux à base de yaourt. Le premier est plutôt adapté aux cheveux secs, le second aux cheveux gras. Tu peux dans tous les cas l’appliquer seul, ça te fera un soin en soi !

Masque pour cheveux secs au yaourt

Dans un bol, mélange :

1 pot de yaourt nature

2 cuillères à café d’huile d’olive

la moitié d’un avocat écrasé à la fourchette

1 cuillère à café de miel

Tu peux appliquer ce masque des racines aux pointes, mais si ton cuir chevelu regraisse vite, concentre le produit sur les pointes.

Laisse poser aussi longtemps que tu peux, puis rince et effectue un shampoing doux (sans frotter tes pointes). L’huile d’olive et l’avocat vont apporter de la nutrition et le miel rendra les cheveux tout doux !

Masque pour cheveux gras au yaourt

Dans un bol, mélange :

1 pot de yaourt nature

le jus d’1/2 citron

2 cuillères à café d’huile de jojoba

3 gouttes d’huile essentielle de sauge

Applique ce masque sur ton cuir chevelu. La sauge et le citron vont le purifier, et l’huile de jojoba permettra de conserver une couche protectrice pour éviter les irritations.

Finalement, tu vois, avoir des beaux cheveux c’est simple comme un peu de lait fermenté.

