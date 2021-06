View this post on Instagram

? Je suis ravie de vous apprendre que j’ai illustré le prochain livre de @jackxparker, qui s’avère être … un grimoire! Bon, grimoire: entendons nous bien, l’idée de ce livre n’est pas de rabâcher de vieux idéaux ésotériques poussiéreux. C’est plutôt de répondre aux centaines de demandes qu’elle et moi recevons chaque jours, du type « je m’intéresse à la sorcellerie mais je ne sais pas par où commencer. Aurais tu un livre en français à me conseiller? », question face à laquelle elle comme moi nous sentions totalement démunies. Parce que le truc c’est que, il n’y a PAS de livre qui rassemble l’ensemble des codes et usages de la sorcellerie d’aujourd’hui en France. Avec sa newsletter « witch please » lancée en 2017, Taous a tâté le terrain. Pendant plusieurs, mois elle a publié un contenu didactique et drôle pour sorcières modernes, plein de conseils, de vécu et d’astuces: idées de rituels, correspondances, histoire de la magie… L’accueil a été si fabuleux et la demande si forte, qu’elle a eu l’idée (géniale!) d’en faire un livre. Vous imaginez ma joie quand elle m’a mise sur le coup. Je connais Taous dans la vie, et son approche très instinctive et inclusive de la magie m’a plu, tout comme beaucoup de ce qu’elle entreprend d’ailleurs (cf l’époustouflant podcast « Mortel »).?Nous en avons beaucoup discuté, et plus d’un an après signature.. nous sommes fières de vous annoncer que le livre sortira … le 23 octobre! ? Je vous en dis plus dans quelques semaines! #keeposted! . . #witchplease #grimoire #jackparker #diglee #witchy #october #samhain #excited