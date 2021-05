Why Women Kill, nouveau petit bébé de Marc Cherry, producteur et scénariste de Desperate Housewives s’envisage comme une anthologie au sein d’une même saison.

Why Women Kill : une maison, 3 histoires

« À quoi tu penses ? — Je me demandais juste quand est-ce que tu allais mourir. »

Drôle et aiguisée, Why Women Kill raconte les aventures de trois générations de femmes, réunies par deux points communs :

Elles ont toutes vécu à un moment donné dans la même maison Elles ont toutes souffert d’une façon ou d’une autre de l’infidélité de leur mari ou compagnon

3 héroïnes, 3 représentations de l’image de la femme à des époques différentes : une femme au foyer dans les années 60, une personnalité mondaine dans les années 80 et une avocate en 2019.

Un casting à tuer pour Why Women Kill

Beth Ann, femme au foyer des années 60 sera jouée par Ginnifer Goodwin. Finie la gentille Blanche-Neige de Once Upon A Time, cette fois-ci son personnage semble prêt à tout pour reconquérir son mari infidèle… ou pour le faire payer.

Lucy Liu incarnera Simone, reine de l’élégance des années 80 qui découvre que son mari la trompe avec un homme. Peut-être se servira-t-elle de son esprit de déduction développé dans Elementary pour mener l’enquête sur cette infidélité.

Enfin, Kirby Howell-Baptiste interprètera Taylor, avocate dont la vie de couple est chamboulée le jour où elle invite Jade (Alexandra Daddario), la jeune femme avec qui elle entretient une liaison, à passer quelques jours chez son elle, où elle vit avec Ali, son mari.

Tu as peut-être déjà vu l’actrice dans Veronica Mars, The Good Place, Killing Eve ou encore Barry (oui, rien que ça !)

Reid Scott (Late Night, Veep), Jack Davenport (Smash)et Sam Jaeger joueront eux les maris infidèles.

Why Women Kill : entre excitation et méfiance

Même si le rythme de la bande-annonce, les costumes et surtout les actrices me donnent énormément envie d’en savoir plus sur la série, je reste sur mes gardes.

« C’est grâce au sexe que les femmes ont repris le pouvoir sur les hommes. »

Basée sur 3 femmes dont le point commun est la tromperie de leur mari, Why Women Kill s’annonce bouillonnante. Espérons juste qu’elle n’explose pas aux visages des fans.

Parce qu’avec une femme qui se sert du sexe comme d’une arme pour reconquérir son mari, une autre dont la révélation de l’homosexualité de son époux empoisonne leur relation, et une dernière dont la relation ouverte semble lui échapper, hmm… il va falloir être prudent dans le traitement !

Marc Cherry l’a montré à maintes reprises dans Desperate Housewives : le drama, ça le connaît.

J’espère juste que Why Women Kill sera une série intelligente qui ne tombera pas dans la caricature de ses personnages féminins et ne versera pas non plus dans le trope facile…

Réponse dès le 15 août !

Et toi, douce lectrice, qu’en penses-tu ?

