Dans quelques jours sortira sur Netflix Marriage Story, pressenti pour les Oscars et dont j’ai vraiment hâte de découvrir les images, capturées par Noah Baumbach, créateur des magnifiques Frances Ha et de The Meyerowitz Storiest entre autres.

Je ne suis pas fan des comédies romantiques, mais j’ai du mal à cacher mon appétit pour les drames amoureux qui analysent la fin des relations ou leur naissance maladroite.

Alors les premières images de Waves ne pouvaient pas me laisser indifférente.

Waves, une première bande-annonce

Waves a tous les charmes des films que j’aime profondément.

Une belle lumière, des héros (campés par Taylor Russell McKenzie et Kelvin Harrison) qui tâtonnent, hésitent, se plantent mais s’aiment avec fureur.

Chacune des images portent l’esprit romanesque d’un film dont je devine déjà les contours et sur lequel j’ai hâte de tout savoir.

Même l’affiche de Waves est superbe et invite à réserver dès aujourd’hui une place de cinéma pour le 29 janvier 2020, date de sortie du second film de Trey Edward Shults, qui avait réalisé il y a quelques années l’excellent It comes at night.

