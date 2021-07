VlogMad n°177 — Insulter des plantes ?

IN-CRO-YABLE, la championne de roulé boulé est dans ce vlog !

Ce Vlogmad commence en douceur avec la musique d’Ehrya,

Louise s’est fait un bleu, c’est le sosie de Pablo Escobar oh !

Une mignonne lectrice nous a offert un vide poche vinyle

Lucie a réalisé un sublime maquillage de soirée dont elle a fait un tuto étape par étape

J’étais aux Eurockéennes de Belfort, la première vidéo est sortie :

Louise découvre le Boys Club d’Oscar (des vidéos de Charlie)

Camille se prélasse sur le canapé de la concentration

Louise, la stagiaire de Manu a eu son BAC !

Cassandre a planté des fraises

Et a réalisé le déo naturel avec la recette du cahier de vacances madmoiZelle, un délice

Camille et Louise répondent au questions sexo du jeu de carte « 50 questions pour pécho »



Commande le jeu de cartes « 50 Questions pour mieux pécho »

Ce jeu de cartes est en édition limitée, il faut donc t’activer l’arrière-train pour le commander au plus vite !

Il t’en coûtera 11,90€ frais de port inclus, pour recevoir ce bel objet et soutenir par la même occasion la rédaction de madmoiZelle. Tu as jusqu’au 18 juillet pour passer ta commande ici-même, et tu recevras ton jeu de cartes début septembre.

Kalindi s’entraine pour devenir championne du monde de roulé boulé

Mathilde, Clara et Flavie te content leur semaine de vacances, très différentes !

Voilà tout pour le Vlogmad !