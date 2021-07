Vlogmad 174 – Nos anecdotes de Bac

avec un groupe de potes, on a parlait plusieurs fois du la première épreuve de philo à passer... le Jeudi aprem. Entre temps ils ont regardé la télé, écouté la radio ou tout simplement vérifié leurs convocations... pas moi.Du coup, le Jeudi matin je pars tranquillement faire une petite balade dans la forêt pour déstresser et philosopher en paix, sans téléphone évidemment.Pendant ce temps, ma mère allume la radio et entend "tous les élèves de terminales S viennent de commencer leur première épreuve de philo..."Moi j'étais toujours en train de me balader tranquillou. J'arrive à la maison et je vois ma mère en panique qui me dit que je suis sensée être en train de passer mon épreuve. Elle m'amène en vitesse au lycée mais c'était trop tard.En plus de ça, j'avais réussi à convaincre mes parents de partir aux USA le lendemain de ma dernière épreuve, avant les résultats du bac et bien avant les rattrapages.Mes parents étaient en panique totale pendant que moi j'étais en mode méga zen, au pire je redouble et j'aurais encore plus de temps pour avoir des bonnes notes.Le plus gros risque c'était qu'ils refusent de me laisser passer mon bac. Mais comme j'avis des bons bulletin, ils m'ont laisser le passer avec 0 en philo. Et j'ai eu mon bac! Et j'ai vu mes résultats aux usa tranquillou-billou