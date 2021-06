Article initialement publié le 27 décembre 2018

Je vis seule depuis plus de 4 ans déjà, et pour une solitaire comme moi, c’est un bonheur absolu.

Pas besoin de faire en fonction des cohabitants, le ménage est toujours fait et mes affaires bien rangées, aucune crainte de rentrer du boulot et de trouver une montagne de vaisselle sale dans l’évier — sans personne pour s’en occuper, bien sûr.

Quels sont les avantages à vivre seule ?

Je comprends que, pour quelqu’un qui n’a jamais vécu cela, l’idée de vivre seule pour la première fois puisse être inquiétante.

Mais cela a TELLEMENT d’avantages. Avantages que les utilisateurs et utilisatrices de Reddit ont cités dans un thread qui me donne envie de retourner chez ma mère juste pour le plaisir de pouvoir repartir vivre seule à nouveau.

Donc je me suis librement inspirée de ma propre expérience et de celle des personnes sur Reddit pour te proposer cette liste des avantages à vivre seule, loin d’être exhaustive.

Toutes les activités à pratiquer quand tu vis seule (et personne ne te juge)

Il faut savoir que j’adore dormir nue, et de manière générale, me balader nue dans mon appart’, sans n’avoir besoin d’aucune raison. Clairement, à moins de vivre en couple (et encore), c’est quelque chose que je ne peux pas faire autrement qu’en vivant seule.

Ou alors ce serait en étant dans le stress permanent que quelqu’un débarque.

J’ai dû apprendre à faire fi des fenêtres et du vis-à-vis, et depuis je suis heureuse les fesses à l’air.

Ce n’est d’ailleurs pas du tout la seule activité que je m’autorise plus aisément lorsque je vis seule : c’est l’occasion de danser, avec ou sans musique ; de chanter sous la douche et sur mon lit, plus ou moins fort, plus ou moins faux ; de parler seule voir de me DISPUTER seule (juge pas stp, je t’ouvre mon intimité là), d’envoyer des messages vocaux coquins ou des nudes à ma meuf…

Bref, tout ce qui, face à d’autres personnes, serait malvenu voire carrément malsain.

Bon, et puis de manière évidente, si tu veux te masturber, c’est plus simple quand tu vis seule, comme l’expliquait Charlie dans son excellente vidéo.

Pour citer un autre plaisir au moins aussi chouette que le sexe, vivre seule signifie aussi pouvoir manger ce que tu veux, quand tu veux, dans les quantités que tu veux.

Imagine toutes les possibilités que cela t’ouvre…

En plus de cela, tu peux manger OÙ TU VEUX, dans la position que tu veux, c’est la meilleure chose. Personne ne râlera s’il y a des miettes dans ton canap’ ou dans ton lit, à part toi-même, donc chill et fais-toi plaisir.

Il ne restera plus qu’à lancer une série, et peu importe si tu es en train de manger du fromage fondu devant Riverdale à 15h30, qui peut te juger ?

Vivre seule, et décider de l’utilité de chaque pièce (probablement surtout parce qu’il n’y en a qu’une)

En parlant de manger où tu veux, tu as le droit globalement d’usiter des pièces de ton studio (soit probablement 2 maximum) comme bon te semble.

Qu’est-ce que ça signifie concrètement ? Que toutes les pièces peuvent être la salle de bains, ou la chambre, ou la cuisine, bref, tu fais CE QUE TU VEUX avec tes quelques mètres carrés.

De toutes manières, avec le peu de rangements qu’il y a souvent dans les petits studios, tu seras amenée à mettre des produits de beauté dans le placard sous tes plaques de cuisson. Donc, tant qu’à faire, autant en tirer avantage.

Si tu te désappes avant d’aller te doucher et que tu mets des fringues un peu partout, PER-SONNE ne viendra te le faire remarquer, ou pire, te le reprocher. Car si tu le décides, tout ton appartement sera la salle de bains. Eh ouais.

Est-ce que ça ne serait pas ça, finalement, le vrai bonheur ?

Les avantages de vivre seule qu’on a tendance à oublier

Vivre seule, c’est aussi apprendre à être seule, et à en tirer du plaisir. Pour peu que tu aies des voisins discrets ou qui ne sont pas là la journée, tu pourras profiter du silence. Vivre seule, c’est parfois passer une journée entière sans avoir à prononcer un seul mot.

C’est tellement précieux à mes yeux…

Ton appartement, c’est un endroit dans le monde auquel tu es la seule à avoir accès. C’est ton chez-toi, ton intimité, et c’est toi qui décides qui peut y entrer ou non. Si tu veux juste être seule un moment, tu n’as qu’à rentrer, fermer à clef, et couper ton téléphone.

Personne ne viendra te solliciter si ça n’est pas souhaité. Je crois qu’on oublie trop souvent combien c’est important.

Si tu en as la possibilité, tu peux aménager ton foyer comme bon te semble, sans avoir à rendre de compte à personne. Ça signifie : la déco que tu veux, ouvrir les fenêtres si tu en as envie, garder les volets fermés autant de temps que tu voudras, mais aussi la TEMPÉRATURE qui te convient.

Plus besoin de négocier pour monter ou baisser le chauffage, tu es la maîtresse des degrés Celsius, et je t’assure que ça vaut plus qu’on ne le croit.

D’ailleurs, un des utilisateurs de Reddit mentionne que vivre seul, c’est tomber moins souvent malade.

C’est évidemment basé sur un ressenti, et je n’ai vu aucune étude scientifique qui appuie son propos, mais il est probable que quand la température te convient, quand tu ne traînes pas dans les miasmes et les éternuements d’autres personnes, tu aies plus de chances de rester en bonne santé, pour peu que tu respectes les règles d’hygiène élémentaire.

Finalement, pourquoi c’est bien de vivre seule ?

J’ai envie d’ajouter à tous ces points que : le ménage et le rangement sont à ton bon vouloir. Si tu es maniaque comme moi, les choses restent propres, et si tu n’en as rien a faire comme ma sœur, personne ne peut t’imposer de ranger ton appart’.

Personne ne s’insurgera de trouver ta valise seulement à moitié défaite, alors que ça fait deux mois et demi que tu es rentrée de congés. Au pire, tu n’as qu’à l’enjamber.

Personne ne touchera tes affaires. Quand tu reviendras chez toi, même un mois après en être partie, tout sera exactement pareil.

À moins que tu aies un chat, mais là, tu ne pourras t’en prendre qu’à toi-même (et ne le laisse pas seul un mois, voyons !)

Personne ne lira ton courrier ni n’ouvrira tes colis avant que tu arrives, ce qui, notamment s’il s’agit d’un sextoy, peut s’avérer relativement désagréable.

Tu peux aussi rentrer à n’importe quelle heure le soir, avec n’importe qui, PER-SONNE ne te posera de question, personne n’aura à le savoir.

Ça implique de pouvoir aller à la Grosse Teuf, même si tu travailles le lendemain. Eh ouais.

Et au pire, tu ne te lèveras pas pour aller à la fac ou au boulot. Il n’y aura personne pour te réveiller. Tu te feras virer une grasse mat’, et ce sera bien.

Tu n’auras pas à attendre pour aller aux toilettes, tu regarderas ce que tu voudras à la télé, tu resteras autant de temps que tu voudras dans la salle de bains.

Et toi, quels sont les aspects de la vie solitaire que tu préfères ? Viens m’en parler dans les commentaires.

