Janvier 2015. Un campus de l’université de Stanford, aux États-Unis. Brock Turner, 20 ans, viole une femme derrière une benne à ordures.

Le procès de Brock Turner, « le violeur de Stanford », est devenu un cas d’école de la culture du viol. Il n’a été condamné qu’à 6 mois de prison, et a été libéré au bout de 3 mois seulement.

À la barre, sa victime lui avait lu une longue et douloureuse lettre, devenue virale. Ça n’avait pas suffi. À présent, elle s’exprime à nouveau, et pour la première fois à visage découvert.

Elle s’appelle Chanel Miller. Et c’est son visage, calme, déterminé, que tu vois en haut de cet article.

The woman who was sexually assaulted by Brock Turner while she was unconscious in 2015 has come forward publicly for the first time. Her name is Chanel Miller, and she's telling her story.https://t.co/qCj0D2hnDh

— NPR (@NPR) September 4, 2019