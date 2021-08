Venez rencontrer notre crew de stream Madmoizelle ce soir sur Twitch !

Ce soir de 20h à 22h, les huit membres du nouveau crew de stream Madmoizelle se présentent à vous en détails et discutent des projets à venir sur la chaîne. Une soirée de folie avec une équipe de folie !

Le crew twitch de Madmoizelle, c’est un mélange parfait de streameuses et streamers déjantés et décalés prêts à vous divertir et à en découdre. Artistes, gamers, animatrices et animateurs… les huit talents du crew représentent avec amour et passion l’identité Madmoizelle !

Au programme du live : Shakaam (c’est moi, eh ouais, je m’incruste moi même), créatrice du crew (rien que ça), accueille ses sept nouvelles recrues pour discuter de leurs ambitions, idées, lives et personnalités.

SekaiLove, Raumeuh, Mister Dwight, Apollunaire, HanaChan, Ellyna et Peps vous accueillent donc ce soir de 20h à 22h, pour discuter tous ensemble et partager un moment marrant et chaleureux !