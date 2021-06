Bonjour moi c’est Caroline et J’ADORE LES CHAUSSURES COMPENSÉES.

Je vais te raconter mon histoire.

Les aventures de Carotte : à la découverte des plateformes

Il était une fois une fille nommée Carotte, qui était très petite. Elle était très complexée car toutes les femmes qui réussissaient à Hollywood étaient grandes. Elle voulu donc se hisser à leur hauteur.

C’est alors qu’elle découvrit les chaussures compensées, la meilleure invention de l’univers. Grâce à elles, elle était réhaussée tout en ayant une sensation de plat. Et elle pouvait en porter avec tous types de looks.

Puis un jour, elle se rendit compte qu’elle s’en fichait comme d’une guigne d’être petite. Elle compris tous les avantages de la chose et cessa d’être insup.

Mais une chose ne changeait pas. Si elle ne ressentait plus le BESOIN d’être plus grande (enfin, moins petite) mais son amour pour les plateformes ne mourut guère.

Aujourd’hui encore, elle leur voue un culte incommensurable.

Des nouvelles Vans à plateformes

Tu comprends mieux maintenant quel type de joie j’ai ressenti lorsque j’ai eu vent de l’arrivée des nouvelles Vans à plateformes !

Ces nouvelles chaussures sont conçues sur la base de la Vans Era et de la Sk8-Hi, des classiques de la marque.

Il y aura deux modèles pour la Era. Un blanc et pêche orné de damier, et un violet et vert pourvu de petits points brillants sur la semelle.

C’est si beau, si printanier…

Il n’y aura qu’un modèle pour la Sk8-Hi, qui ressemble fortement à l’un des précédents mais en version montante.

La collection sera disponible mi-juin sur Vans.fr !

Bah voilà, c’est à-peu-prêt tout ce qu’il y a à dire là-dessus.

Il se trouve que je possède une version des Sk8-Hi à motif léopard avec clous à l’arrière. Je les aimais tendrement, mais elles ont bien vécu et ne sont plus aussi fraîches qu’elles le furent jadis.

Je possède aussi une paire de ComfyCush, qui sont donc très plates… Vais-je alors craquer pour l’une des nouvelles Era à plateformes ? L’avenir me le dira.

Et toi, tu vas craquer ? Tu peux exprimer ton amour pour les choses matérielles dans les commentaires, personne ne te jugera ici.

