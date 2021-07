Pour célébrer le jour le plus long, Urban Decay te propose -30% de réduction sur tout le site. Attention, c’est seulement aujourd’hui !

Avec l’arrivée imminente des soldes, vois cette journée comme un entraînement.

Afin de t’aider à chopper les meilleurs produits rapidement, je partage avec toi la sélection coup de cœur de notre merveilleuse rédactrice beauté Manu.

Oui, cette sélection t’a été concoctée par une experte !

Les meilleurs produits en promos sur Urban Decay

Un rouge à lèvre pêchu, pour se donner bonne mine. Et aussi, pour t’aider à pleurer la fin de Game Of Thrones.

Rouge à lèvres Vice Game of Thrones, 14€ au lieu de 20€

Un fond de teint efface pour ne pas dégouliner sous la canucule à venir.

Fond de teint All Nighter, 25,90€ au lieu de 37€

Une palette de fards aux tons terreux pour sublimer ton bronzage naissant.

Palette Naked Reloaded, 32,20€ au lieu de 46€

Une petite palette pratique pour être transportée partout en vacances.

Mini palette, 17,50€ au lieu de 25€

Et une poudre matifiante, pour ne pas suinter telle une poupée de cire sous le soleil.

Poudre Velvetizer, 24,50€ au lieu de 35€

Alors, tu as trouvé ton bonheur ? Quel est le produit que tu utilises le plus, et dont tu vas faire des réserves grâce à ces promos ?

