Au lycée, je n’avais aucun succès avec les mecs. Ce qui me frustrait pas mal puisque tous les élèves étaient occupés à se pécho goûlument à tous les coins de couloirs et dans la cours.

Perso, je ne trainais qu’avec mes copines, et rares ont été les garçons à qui je trouvais de l’intérêt et réciproquement…

J’enviais à mort les filles qui papillonnaient, qui n’avaient aucun problème à flirter, coucher, changer de mec et recommencer, avec l’aisance des femmes plus âgées.

Je rêvais d’être comme elles, et pourtant on leur collait l’étiquette de « fille facile ». Je n’ai jamais trop pigé cette expression, mais en tout cas, je trouvais qu’elle sentait le seum à plein nez !

Le concept de « fille facile » alimente souvent les films, et aujourd’hui la réalisatrice Rebecca Zlotowski, déjà derrière Planetarium et Grand Central, s’empare de ce sujet pour j’espère venir casser les stéréotypes.

Naïma a 16 ans et vit à Cannes.

Alors qu’elle s’octroie deux mois d’été pour y voir plus clair dans ce qu’elle veut faire plus tard, sa cousine Sofia vient passer les vacances avec elle.

Sofia, elle, elle couche avec des hommes. Des hommes très riches. Est-ce une histoire de prostitution, ou un échange de « faveurs » plus nuancé ? Il faudra voir le film pour le savoir !

Les deux jeunes femmes sont très différentes mais ensemble elles vont vivre un été inoubliable.

Sur les quelques images de la toute première bande-annonce, le film a des airs de Rohmer, ou peut-être de Godard. D’autant que Zahia Dehar, en robes à fleurs, tout en courbes, fait penser à la Bardot du Mépris.

La #fillefacile de Rebecca Zlotowski, c'est la renommée @ZDehar. La jeune actrice et sa réalisatrice nous donnent leur définition de l'expression et du titre de ce premier film lumineux, percutant, qui détourne et se réapproprie les clichés @ZahiaOfficiel. pic.twitter.com/tgWaJ92K92

