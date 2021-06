— Publié le 5 septembre 2019

Il y a des moments dans la vie où on se retrouve à un endroit, à un moment, et on se dit « j’aurais jamais pensé en arriver là ».

C’est ce qui m’est arrivé quand Mymy et Fab (je rappelle que cette personne est chauve) m’ont dit que ça serait cool que je fasse un tuto pour expliquer comment je fais les coiffures qui camouflent mes cheveux gras.

C’est donc avec joie que je te présente mon premier (et sûrement le seul ever) tutoriel coiffure !

Tuto coiffures cheveux gras : les tresses collées

Ces tresses collées ont un nom scientifique que j’avais oublié : les dutch braids.

Pour faire ces tresses, tu devras te munir :

d’une brosse

d’un peigne

de deux élastiques

de tes cheveux sales

de muscles dans les bras

et de patience

Les dutch braids sont l’inverse des tresses africaines.

Pour les tresses africaines, tu passes les mèches les unes par-dessus les autres. Quant aux dutch braids, les mèches de cheveux se passent par-dessous.

Au fur et à mesure, tu ajoutes des mèches de cheveux aux trois mèches de bases, pour épaissir ta natte de plus en plus.

Tuto coiffures cheveux gras : les macarons

Pour faire les macarons, tu auras besoin :

d’une brosse

d’un peigne

de deux élastiques

de tes cheveux sales

et de BEAUCOUP de patience

Je crêpe un peu mes cheveux pour leur donner du volume — car ils sont fins et lisses — lorsque je fais mes macarons, mais à toi d’adapter à ton type de chevelure !

Détourner le regard de tes cheveux gras

La vérité de ces coiffures, c’est qu’elles ne masquent pas tes cheveux gras. Rien ne le fera, sauf si tu as un couvre-chef ou un foulard sur le crâne.

L’avantage c’est que ces tresses et macarons tiennent mes cheveux loin de mon visage. Je n’ai donc pas à m’en occuper du tout.

J’aime bien ma tête avec ces coiffures, donc ça m’évite de râler contre mes cheveux sales et le fait que je trouve que j’ai une sale gueule pendant toute la journée.

Ça me sert à préserver la santé mentale de mon entourage, principalement.

Avec ça, je mets du rouge à lèvres bien coloré ou foncé et de grosses boucles d’oreilles qui en imposent pour détourner l’attention des gens. Jusqu’à présent, ça ne m’a valu que des compliments.

C’est tout pour moi !

Partage dans les commentaires tes tips coiffure pour quand tu as la flemme de laver ton sébum — et dis-moi si toi aussi tu te fais des massages de visage avec le bout de tes tresses.

